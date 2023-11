IL LECCE IN TRASFERTA A ROMA

(Rdl) ______ Dopo l’eccellente avvio di campionato, nelle ultime cinque giornate il Lecce ha fatto due pareggi e tre sconfitte, troppo poco. Per esempio, ci poteva stare perdere in casa col Napoli, ma non col Torino. Ora è di scena nella capitale, per una partita sulla carta proibitiva, vista la presenza fra gli avversari di campioni del calibro di Lukaku e Dybala, esattamente come la successiva, al Via del Mare contro il Milan. Si tratterebbe di fare l’impresa, insomma, per fermare il declino.

“Dobbiamo avere volontà, entusiasmo e personalità di fare la prestazione. Loro sono una squadra forte e conteranno su uno stadio sold-out…Dovremo partire forte perché loro saranno spinti dai tifosi e dallo stadio. Contro Fiorentina e Parma siamo partita in sordina e abbiamo avuto difficoltà” ‐ ha detto questo pomeriggio, prima della partenza, D’Aversa nella consueta conferenza stampa della vigilia.

La Roma, che comunque ha appena un punto in più del Lecce, viene da due sconfitte, l’ultima a San Siro contro l’Inter, e tre vittorie.

Oggi pomeriggio, nella sua, di conferenza stampa, Mourinho (nella foto) si è lamentato del calendario, e della rosa a sua disposizione, oltre ad accennare già alla prossima partita, il derby sempre sentitissimo contro la Lazio, ma soprattutto ha attaccato pesantemente l’amministratore delegato della Lega di serie A, Luigi De Siervo, accusandolo di incompetenza.

Allo stadio Olimpico si gioca domenica 5 novembre, fischio di inizio alle 18, arbitra il signor Colombo di Como,

