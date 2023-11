NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA E’ EMERGENZA

(Rdl) ______ L’ultimo approdo in Salento, il 20 ottobre a Brindisi

L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. Non ci sono i mezzi per i trasferimenti in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno. In tante città grandi e piccole intere zone sono in balia di giovani allo sbando.

Intanto oggi sono arrivati a Taranto altre settantacinque persone, di cui diciassette minoreni, di diverse nazionalità. Erano bordo della dalla nave Ocean Viking, delle organizzazioni Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (nella foto), che li aveva soccorsi nel Mar Jonio a bordo di una barca a vela partita da Smirne, in Turchia. Sono quindi scattate le consuete operazioni di assistenza della Croce Rossa. ______

Category: Cronaca