QUESTA CI MANCAVA, IL LECCE RIBALTATO CON DUE GOL NEL RECUPERO FINALE

(Rdl) ______ Sereno, quando scende la sera con qualche nuvola di passaggio, come in questo momento nel cielo sopra le due squadre, che i loro allenatori vorrebbero al più presto allontanare.

Spettacolo stadio Olimpico al gran completo, ivi compreso il settore ospiti.

Mourinho manda in campo con il 3-5-2: Rui Patricio – Mancini, Llorente, Ndicka – Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, El Shaarawy – Dybala, Lukaku.

D‘Aversa schiera con il 4-3-3: Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu – Kaba, Ramadani, Rafia – Almqvist, Krstovic, Banda.

Pronti via ed rigore per la Roma: Dybala spreca su fondo da distanza ravvicinata, ma il tiro viene deviato col braccio da Baschirotto in modo tale che l‘arbitro valuta di concedere il penalty, assistito dal consulto Var. Sul dischetto va Lukaku: piattone rasoterra e centrale, Falcone respinge con il corpo.

Dopo venti minuti di contenimento, ospiti al primo tiro in porta: Rafia in verticale per Almqvist che incrocia debolmente il destro, parato senza difficoltà.. Ma è solo un episodio, padroni di casa vanno avanti con impeto maggiore, ospiti guardinghi e sofferenti sotto pressione

Al minuto 25, sugli sviluppi di un corner, la palla arriva Aouar che piazza il destro a giro, ottimo Falcone ad allungarsi e deviare oltre il palo.

Poi altre de occasoni per la Roma, non concretizzate.

Seguono una decina di minuti in cui il Lecce prende fiducia e si spinge in avanti. Notevoli tre circostanze. Banda, su posizione direttamente sulla barriera. Almqvist centra dal fondo, Krstovic si gira, tiro smorzato da Llorente, Rui Patricio si impossessa del pallone.

Nel mezzo, proteste di Banda per un tocco con il braccio di Karsdorp in area, non rilevato dall‘arbitro, o comunque non ritenuto da rigore, senza che il Var abbia avuto niente da ridire.

Ospiti in avanti anche nelle fasi finali del primo tempo, squadre al riposo a reti bianche.

L‘ inizio del secondo tempo si svilppa sulla falsariga di quello del primo, con i padroni di casa che schiacciano gli ospiti.

Poi Pongracic partito da metà campo in proiezione offensiva sfonda in area, ma tira debolmente tra le braccia di Rui Patricio.

Sul ribaltamento di fronte, El Shaarawy addomestica per Lukaku, che calcia di sinistro a colpo sicuro, bravo di nuovo Falcone a respingere..

Due calci d‘angolo consecutivi per il Lecce, che ora attacca sotto la curva occpata dai soi sostenitori, senza esito.

Intorno al minuto 60 iniziano le sostituzioni, D‘Aversa richiama Rafia e Dorgu, sostituiti con Gonzales e Gallo.

Al 67 Banda telefona a Rui Patricio, due minuti dopo Manncini di testa non inquadra la porta.

Mourinho leva Bove e mette Sanches.

Poi, IL VANTAGGIO DEL LECCE! ALMQVIST! 0-1! 71′. Banda fa ammattire la difesa avversaria, si libera di Mancini e di Llorente, la mette in mezzo, dove, di nuovo al posto giusto al momento giusto come in avvio di stagione, Almqvist di sinistro fulmina Rui Patricio.

Girandola di sostituzioni, completate da entrambe le squadre, quando mancano dieci minuti più recupero al termine.

Padroni di casa sempre lenti e prevedibili, ospiti che controllao in difesa e non disdegnano le sortite offensive, come con Strefezza, che però conclude di poco fuori.

Cinque allo scadere del novantesimo. Niente di che.

Cinque minuti di recupero.

Al secondo, la Roma pareggia. Zalewski centra dalla sinistra, incornata imperiosa di Azmoun su cui Falcone non può nulla. 1-1.

Poi al quarto la Roma passa in vantaggio. Dybala in verticale per Lukaku che protegge palla in area e di sinistro scavalca Falcone. 2-1.

Finisce qui, la beffa incredibile è servita.

Category: Sport