GIOVANE ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE

(e.l.) ______ Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 31 anni originario della provincia di Brindisi, residente a Lecce, con l‘ accusa di atti persecutori nei confronti della ex-moglie, porto abusivo di coltello e violenza privata.

Intorno alle 19.30 giungeva alla Centrale Operativa una segnalazione di una signora che riferiva di una violenta lite da poco avvenuta nel parcheggio vicino casa con il suo ex-marito.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, incontravano l’uomo che si dirigeva verso la propria auto e al controllo reagiva in modo scontroso, raccontando di aver riaccompagnato i suoi due figli dalla ex moglie. Dagli accertamenti emergeva che l’uomo aveva precedenti per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minacce.

La donna intanto riferiva agli agenti che, poco prima, tornando a casa in auto con i suoi due figli, rispettivamente di 6 e 8 anni, si era imbattuta nell’ex marito che le aveva sbarrato la strada con la propria macchina. Cconoscendone il temperamento, spaventata, aveva chiamato al cellulare l’attuale compagno, ma il suo ex gliel’aveva strappato dalle mani iniziando ad insultare l’uomo all’altro capo del telefono.

Nel tentativo di riappropriarsi del proprio cellulare, la donna veniva strattonata dal braccio e infine l’ex le scagliava il telefono con forza colpendola al petto.

La signora riusciva a scappare con i propri figli mettendosi al sicuro dentro casa e chiedendo quindi subito l’intervento della Polizia di Stato.

L‘ aggressore, dopo essere stato sottoposto a perquisizione sia personale sia dell’auto, dove, nel vano porta oggetti del cruscotto lato passeggero, veniva rinvenuto un coltello a serramanico, veniva accompagnato negli uffici della Questura per il prosieguo degli accertamenti di rito. Dell’accaduto veniva informato il p.m. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che disponeva i domiciliari.

La vittima sporgeva denuncia – querela in Questura nei confronti dell’ex marito e poi a causa di forti dolori al petto causati dal cellulare lanciatole contro, veniva accompagnata dagli infermieri 118 in ospedale per gli accertamenti del caso.

