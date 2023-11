ANALISI E SIMBOLISMO DEI CAPELLI IN UN INCONTRO AD ANDRANO DOMENICA 12

Riceviamo e volentieri pubblichiamo._______

Si svolgerà domenica 12 novembre dalle ore 10.00 in poi, nella suggestiva cornice del Complesso delle Antiche Rotte, nel panorama della Marina di Andrano (Le), Strada comunale Saccuddi 25,, un incontro dal titolo “Le porga la chioma. Analisi e simbolismo dei capelli” a cura di Sergio Martella psicoterapeuta, Caterina Scarciglia psicoterapeuta costellatrice, Gianluca Contaldo Hail Stylist “custode delle chiome”, Fabrizio Nuzzo Amonizzatore sonoro.

La cura dei capelli ha sempre rappresentato uno specchio dell’anima e il grado di considerazione che donne e uomini hanno di sé. I capelli descrivono nelle varie forme la natura dei rapporti affettivi che la persona è disposta ad esibire come espressione di moda da porgere allo sguardo dell’altro.

Ecco, dunque, che diviene di estremo interesse indagare quali siano realmente gli investimenti simbolici che sottendono a tutte le pratiche estetiche e comportamentali che riguardano questo importante atto estetico della persona. Psicologi ed esperti del settore hanno in comune la cura della testa dei loro clienti e, attraverso il linguaggio dei capelli, accedono direttamente al loro vissuto interiore, alle loro fantasie, alle confidenze personali, alla natura dei legami affettivi e allo stato d’animo che essi vivono ed esprimono nel modo più intenso ed evidente.

L’evento vuole anche offrire un esempio di “fare cultura” in forma divertente e comunque qualificata, in modo che la gente possa rivalutare l’importanza di semplici gesti quotidiani riscoprendo la centralità dei loro sogni, bisogni e aspirazioni di vita cogliendone gli aspetti significativi per il loro benessere.

