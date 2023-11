CAMPIONATO RIEPILOGO E COMMENTI

(Rdl) ______ L‘undicesima giornata si apre venerdì notte con la vittoria casalinga 1 a 0 del Bologna sulla Lazio. Buon per gli Emiliani, che ora, arrivati in alto in classifica, cominciano a sognare, mentre rimane deludente quella dei Romani.

Sabato pomeriggio, il derby campano. A Salerno, vince il Napoli 0 ‐ 2, un gol per tempo, di Raspadori e di Elmas, Salernitana sempre ultima e senza vittorie, nonostante il cambio dell‘allenatore con l‘arrivo di Pippo Inzaghi.

Sabato sera, il derby lombardo. A Bergamo, Inter batte Atalanta 2 a 1 e primato consolidato. Un golper tempo, di Calhanoglu, su rigore, e del solito Lautaro, i padroni di casa riescono a riaprirla, quando manca ancora mezz‘ora al termine, ma non riescoo a pareggiarla.

Sabato notte arriva la sopresa. L‘Udinese, che non aveva ancora vinto,va a vincere la prima partita a San Siro, ai danni del Milan, decide Pereyra su rigore al minuto 62.

Il pranzo della domenica, servito a Verona, è un banchetto luculliano per il Monza, che vince 1 ‐ 3, con doppietta di Colombo e gol di Caldirola, nel finale il gol della bandiera di Folorunsho.

Seconda vittoria in campionato e seconda di fila, semprein casa, per il Cagliari, che batte 2 a 1 il Genoa e si leva dalla zona retrocessione.

Ed eccoci alla sera, con la sfida dell‘Olimpico, di cui abbiamo riferito ampiamente a caldo a parte, e di cui diremo a freddo nel nostro articolo immediatamente sccessivo, con scene memorabili, come il bacio di Mourinho a Lukaku piangente al triplice fischio finale (nella foto), e a quella del Franchi, disputatasi nella notte per decisione della Lega nonostante l‘alluvione che ha colpito la Toscana.

Vince, di nuovo a modo suo, cinica quanto a contenimento degli avversari e capacità di colpirli all‘occasione giusta, alla Allegri, insomma, la Juventus, 0 ‐ 1 col gol di Miretti al 10‘ e secondo posto consolidato, a due lunghezze dalla capolista Inter.

L‘undicesima giornata si chiude con le partite del lunedì sera e lunedì notte.

Si chiudono con le vittorie casalinghe con lo stesso punteggio di 2 a 1 del Frosinone sull‘Empoli e del Torino sul Sassuolo.

Ed eccoci alla CLASSIFICA. In zona Champion Inter 28 punti, Juventus 26, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18. In zona retrocessione Udinese 10 punti, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 4.

La CLASSIFICA MARCATORI vede sempre al comando Lautaro, arrivato a 12 gol, a distanza con 6 seguono Giroud, Osimhen e Lukaku.

Il PROSSIMO TURNO, prima di un‘altra sosta per gli impegni delle Nazionali, si disputa questo fine settimana, match clou il derby della capitale, il Lecce gioca sabato 11 alle 15, al Via del Mare arriva il Milan.

Category: Sport