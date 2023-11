IL PREMIO iQdB A LECCE VENERDI’ 10

Riceviamo e volentieri pubbliciamo. L‘ editore Stefano Donno (nella foto) ci anda il seguete comunicato ______

Torna il Premio iQdB che parte da Lecce ma guarda al di là della Puglia e dell’Italia e il 10 novembre 2023 prenderà corpo con il primo appuntamento pubblico al Museo Faggiano di Lecce in via Ascanio Grandi 56 alle ore 18,30.

Interverranno Grazia Piscopo (Presidente Associazione Horah), Stefano Donno (editore de i Quaderni del Bardo Edizioni e vice presidente Associazione Horah), Paola Scialpi (artista e responsabile del Centro di Ricerca sull’Arte Contemporanea Overeco Academy)

Torna dunque a Lecce il Premio iQdB voluto, realizzato e promosso dalla casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno in collaborazione con l’Associazione Horah di Lecce e Overeco Academy and Workshop di Paola Scialpi. Il riconoscimento vuole essere uno strumento senza scopo di lucro non solo per la valorizzazione del top di categoria negli ambiti dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, delle arti e dello spettacolo, ma un momento di dialogo e confronto tra il meglio del meglio che ogni settore della società offre ogni giorno con il proprio lavoro con la propria attività. Ma soprattutto riconoscere con il Premio iQdB quanti portano lustro al Salento nel Salento, ma anche fuori i confini regionali, nazionali e internazionali.

“Sono molto lieto di dare il via ad un Riconoscimento – dichiara l’editore Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni – che sarà un punto di partenza fondamentale per far conoscere realtà incredibili (partendo dal piccolo artigiano per arrivare alla multinazionale) che con il loro lavoro hanno raggiunto notevoli traguardi puntando sulla qualità, sulle idee innovative, sul marketing strategico, sull’abnegazione verso il prossimo, sulla cultura e l’arte”

“L’obiettivo principale della nostra associazione – dichiara Grazia Piscopo Presidente dell’Associazione Horah – è la Conoscenza come fonte di sapere, e quindi tutte le nostre attività dai corsi di formazione sino agli incontri culturali hanno da sempre avuto questo principio ispiratore. Quando l’editore de I Quaderni del Bardo Edizioni ci ha proposta di collaborare non potevamo non sentirci in perfetta sintonia con questo progetto”

“Offrirò con piacere al Premio iQdb la mia consulenza – sottolinea Paola Scialpi curatrice di Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea – per tutte le candidature riguardanti il settore dell’arte e della critica d’arte mettendo al servizio l’esperienza accumulata in ambito didattico e professionale”

Le candidature aperte ad ogni settore imprenditoriale e della società civile salentino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, possono pervenire specificando il motivo della segnalazione (anche attraverso sitografia, rassegna stampa o invio di curricula) alla mail della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni iquadernidelbardoed@libero.it

Lo staff della casa editrice in collaborazione con gli associati dell’Associazione Horah e Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea di Paola Scialpi, valuteranno le candidature e in relazione al numero delle segnalazioni per candidato verranno scelti i protagonisti per ogni appuntamento la cui data verrà comunicata tempestivamente

I premiati del 10 novembre 2023 con relative motivazioni

Francesco Pasca

“Scrittore di mente matematica, Francesco Pasca, si produce nei versi e nell’estetica con una propria tecnica poetico visiva, in una sorta di puzzle ideale, dove passato e memoria si intrecciano con la ricerca di identità e il desiderio di comunicare un personale sguardo sulla realtà”

Avv. Francesca Conte

“All’Avvocato Francesca Conte donna coraggiosa e determinata, per i suoi eccezionali meriti, per il suo contributo alla giustizia, per non mai esitato a difendere i diritti dei suoi assistiti, anche nei casi più difficili, diventando esempio di professionalità e umanità, dando lustro alla città di Lecce e alla professione forense”

Assessore Fabiana Cicirillo

“All’Assessore alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo perchè sotto la sua guida, il Comune di Lecce ha promosso una serie di iniziative culturali di alto livello, che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale della città e a renderla una destinazione attrattiva per turisti e cittadini”

Samuele Pio D’Angeli

“Samuele nonostante la sua giovane età, ha dimostrato un grande coraggio e una profonda sensibilità, impegnandosi a recitare in un film che tratta il tema della violenza sulle donne, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così importante. Il film in oggetto è “Stalking sconfiggerlo si deve” diretto da Massimiliano Tedeschi ispirato al libro del criminologo Antonio Russo”

