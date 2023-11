MEAL PREP: COME PIANIFICARE PASTI SANI VELOCEMENTE

Il Meal Prep è un metodo per pianificare pasti nel corso di più giorni alla settimana, una pratica che sta spopolando poiché permette di avere sotto controllo la propria alimentazione anche quando si è a pranzo fuori, ad esempio in ufficio. Tra i vantaggi principali legati al Meal Prep, tendenza americana, rientra senza ombra di dubbio il risparmio del tempo e del denaro, proprio perché c’è la possibilità di ridurre al minimo gli sprechi.

Questo tipo di pratica inoltre porta a mangiare in maniera più salutare, considerando il fatto che in modo piuttosto rapido si può preparare un pasto ricco e nutriente anziché optare per una soluzione al volo, magari molto meno salutare. Uno svantaggio del Meal Prep può essere la mancanza di varietà, visto che effettuando le preparazioni con largo anticipo si utilizzano spesso lo stesso piatto e lo stesso alimento. Proprio per questo motivo, in particolar modo per le persone che non amano la monotonia a tavola, è consigliato variare utilizzando diverse spezie e condimenti.



Consigli per il Meal Prep



Tra i metodi più efficaci per il Meal Prep c’è sicuramente quello di seguire un piano settimanale ben preciso, anticipando la spesa, scegliendo i metodi di cottura e di conservazione più adatti per risparmiare tempo e per ridurre gli sprechi. Sui social, soprattutto su TikTok dove l’hashtag correlato a questa pratica sta a dir poco spopolando con milioni e milioni di clic, vengono spesso mostrati dei vasetti di vetro, all’interno dei quali vengono realizzati questi pasti in diversi strati, in modo da rendere il piatto più colorato, gustoso e nutriente possibile.

Per chi va spesso di fretta e non vuole finire per mangiare male, oltre che in maniera sbilanciata, allora il Meal Prep fa può essere veramente la soluzione adatta. La chiave del successo di questo metodo, infatti, risiede nei pasti veloci che vengono preparati nel weekend, ma che durano per tutta la settimana se cotti e conservati come si deve.



I migliori alimenti per la preparazione dei pasti



Solitamente il menù della settimana include diversi piatti pronti, che devono essere poi solamente riscaldati a pranzo o a cena. Tra i cibi da abbinare sul momento per completare il pasto, non possono mancare la frutta, l’insalata e la pasta o il riso. Esempi pratici di piatti sani e golosi che possono far parte del Meal Prep settimanale, sono sicuramente i legumi, come le lenticchie, i ceci e i fagioli da congelare in bustine prive di acqua di cottura, e i piatti unici salati, come le lasagne e gli hamburger vegetali.

Inoltre, a questi possiamo aggiungere anche pane, sughi e conserve, come quelli di pomodoro o di verdure. Elementi che si conservano più a lungo sono anche le carni magre e i salumi con pochi grassi. Per assicurarsi il risparmio su questi alimenti, che potrebbero essere più costosi, un’ottima soluzione potrebbe essere quella di acquistare bresaola confezionata in offerta sul sito di Bennet, un supermercato con prodotti di prima qualità ma con la convenienza di una piattaforma online e un servizio a domicilio impeccabili.

L’idea in più per un Meal Prep settimanale perfetto? Pensare anche alla colazione, con preparazioni veloci come quella di una torta di mele, di un plumcake alla frutta o un sano porridge da lasciare in frigo.

Category: Costume e società