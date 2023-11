Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La Cantina Copertinum ci manda il seguente comunicato ______

Sabato 11 Novembre 2023 , alla Cupertinum, inVia Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Lecce)



SANTU MARTINU A CASA CUPERTINUM

Festa con grandi vini, musica e …



Festa e degustazioni: dalle 18.00 alle 23.00: degustazione del Vino di San Martino, dei vini premiati della Cupertinum e dei prodotti del territorio: frutta secca, pettule, polpette e braceria… Nasce il vino scoppia la festa! | Sin dall’antichità la ricorrenza di San Martino è annoverata nel calendario enologico come una tappa fondamentale del ciclo produttivo. “A San Martino ogni mosto diventa vino”. Un’occasione imperdibile per apprezzare il profondo legame tra vino, tradizione, musica e…



* h. 18.00 Inaugurazione della mostra fotografica Luna, volti e luoghi…a modo mio di Roberto Carlucci

* h. 19.00 Presentazione del libro W La Libertà. Cunti e culacchi in dialetto copertinesedi Vincenzo Mariano, a cura di Massimo Colazzo. Saranno presenti autore e curatore.

* h. 20.30 Si festeggiano i vincitori della Corri a Copertino

* h. 21.00 super-concerto dei NITECITY



In collaborazione con: Casello 13 Associazione culturale, SudEst Associazione di promozione sociale, Vo.Ca. Associazione volontariato cattolico.

Con il patrocinio di: GAL Terra d’Arneo e Cia Agricoltura



ROBERTO CARLUCCI | bancario di professione e fotografo per diletto. Prime esperienze con la piccola Comet Bencini e ore di sviluppo e stampa in una camera oscura nei locali della Parrocchia di Squinzano. Affina conoscenze presso lo Studio Fotografico di Andrea De Leonardis. Prima soddisfazione, la vittoria, a 21 anni, di un concorso fotografico regionale. Nonostante la professione alquanto impegnativa, non ha mai abbandonato la passione per la fotografia. Le sue foto vengono pubblicate sul Quotidiano di Puglia.



VINCENZO MARIANO | è stato direttore de La Macennula e fondatore di Lu Ncannulaturu e La Cumeta. La sferzante satira politica è la cifra che caratterizza la sua scrittura fin dai primi racconti. Ha portato in scena L’urtimu spettaculu, e in video Lu Tracu cu sette capure di fuecu.

MASSIMO COLAZZO | Autore e conduttore radiofonico, voce narrante di reading musicali e audiolibri, collabora con molti musicisti, tra cui Nabil Salameh. Su RKO conduce da quattro anni il programma Destinazione Altrove.



NITECITY | Il gruppo guidato da Ciki Forchetti proporrà un live pop & dance travolgente tutto da ballare… Ciki Forchetti voce e chitarra acustica, Eleonora Pascarelli voce, Raffaello Liguori tastiere, Marco Tuma fiati, Alessio Borgia batteria. Ciki Forchetti speaker e storica voce della radiofonia. Ha collaborato con le migliori Radio e ha condotto per molti anni un fortunato programma notturno “Nitecity” in cui cantava dal vivo accompagnandosi con la chitarra. Con il gruppo Nitecity si esibisce in eventi a caratura nazionale.



n.b. Ingresso libero



Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935

Via Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Lecce)

www.cupertinum.it

