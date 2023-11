SCATTA L’ORGANIZZAZIONE / A MELISSANO IL “Natale in Piazza Vecchia”

(Rdl) _______ Anche quest’anno l’associazione “Cantiere di Idee – Melissano 2030” si fa promotrice del “Natale in Piazza Vecchia” in cui tradizione, musica, arte ed enogastronomia si avvicenderanno sullo sfondo di una magica cornice natalizia all’interno del borgo melissanese, offrendo un calendario di eventi che abbraccia l’intero periodo natalizio, dall’8 Dicembre con “Panettoni a Sud” al 6 Gennaio con “Befane nel Borgo”, entrambi alla loro prima edizione.

A partire da Piazza Vecchia ed abbracciando le strade in cui Melissano ha avuto origine, via Castello e via Montecristo, l’evento vedrà l’apertura di caratteristiche dimore del borgo che, impreziosite da sfiziose “Botteghe Artigiane”, saranno l’encomio delle eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche locali. All’interno di un’ampia area verde sorgerà, poi, un meraviglioso Presepe in stile salentino, realizzato con materiali interamente naturali e sostenibili; gli stessi che verranno utilizzati per la creazione di tutti gli addobbi che abbelliranno le strade del borgo.

Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono, infatti, nota distintiva di “Natale in Piazza Vecchia”, a far da guida ad un’iniziativa che vedrà i prodotti del consumismo tradizionale cedere il posto a frutta, piante, fiori e a tutto ciò che in natura riecheggia il Natale.

Cornice semplice ed al contempo tradizionale ed elegante, il borgo antico di Melissano vedrà, inoltre, l’allestimento di un vero albero di Natale, simbolo e veicolo di un messaggio all’insegna del rispetto dell’ambiente come senso civico di una comunità, del quale il Cantiere si fa promotore.

