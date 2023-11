NOTE D’ARTE / MOSTRA PERSONALE DI ENZO TEMPESTA A LECCE DA VENERDI’ 10

di Raffaele Polo ______

A Lecce, inaugurazione venerdì 10 novembre, ore 19, presso la Galleria ARTPOETRY, in via G. Candido 3, della Mostra ‘Archives – Tracce di un passato presente’, con le opere di Enzo Tempesta (nella foto). La mostra è curata da Salvatore Luperto e Anna Panareo, e conta su un intervento critico di Cecilia Pavone.

Il rapporto tra passato e presente, tra scrittura e immagine, nei lavori di Enzo Tempesta (artista barese del 1953) è costante nel suo percorso artistico di autore orientato e ispirato dall’arte d’avanguardia e dalla neo avanguardia del secolo scorso.

Scrive, in particolare, Luperto: “Affiorano spunti e approfondimenti dalla mostra antologica Archives, tracce di un passato presente che rinviano al suo archivio personale reale e mentale. La memoria è il magazzino delle idee e dei ricordi che interagiscono per definirsi e concretizzarsi in un’opera attraverso il recupero di scritture e oggetti dimenticati, scomparsi dalla mente. Oggetti smarriti e poi ritrovati, e poi rinati a nuova vita in opere in cui si rilevano rimandi concettuali ad un particolare dadaismo di valore simbolico che proviene da Duchamp…”

Affiorano immagini, oggetti, simbologie e assemblaggi che parlano in maniera spesso enigmatica dei frammenti di memoria conservati dall’Artista. In particolare, Il collage su tavola Sessantasette + sessantasette si compone di centotrentaquattro frammenti d’immagini, di cover di dischi, di pagine di libro, di fotografie e di illustrazioni tratte dall’archivio personale dell’autore. Ogni ritaglio è il racconto di una vicenda, di una memoria di affetti personali e familiari. Tutti insieme, uno accanto all’altro, formano il parziale puzzle della vita di Tempesta, attualmente parziale, in attesa di arricchirsi di altre numerose tessere prima di essere completato dal tempo.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni su appuntamento.

info 329 6249713

Category: Cultura, Eventi