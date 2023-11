NOVITÀ EDITORIALI / “Gocce di silenzio”, AFORISMI DI FERNANDO MENENDEZ

(Rdl) ______ Esce il nuovo libro dello scrittore di fama internazionale Fernando Menéndez (nella foto) dal titolo “Gocce di silenzio/Gotas de silencio – Aforismi/Aforismos”, edizione bilingue italiano/spagnolo con la traduzione di Fabrizio Caramagna nella collana “Dissensi” a cura di Donato Di Poce (100 pagg. 15 euro).

Ne scrive Anna Antolisei nelle note editoriali.

Malgrado i 2500 anni d’ininterrotta, intensa storia alle spalle, sembra proprio che la letteraria “forma breve” abbia ancora qualcosa da dire. D’altro canto, la massimazione non è forse, da sempre, un succinto ma efficacissimo specchio dei tempi? E, in quanto portentoso induttore di riflessione, non risponde forse all’istanza esclusivamente umana di esplorare e mettere in discussione con crescente, minuziosa profondità, la cultura e il costume vigente, il vizio nefasto e l’edificante virtù, ogni sentimento e pulsione dell’individuo?

Possiamo allora affermare che questa silloge aforistica di Fernando Menéndez conferma in pieno l’inesauribile vitalità del genere più conciso, più arduo nella sua essenzialità, che l’universo della scrittura conosca.

Non solo: laddove pare che tutto sia già stato detto, è sorprendente il modo in cui Menéndez riesca a estrarre dal déjà entendu, dei risvolti inediti e dei punti di osservazione ancora del tutto inesplorati. Quella del nostro autore è dunque un’interpretazione della realtà atemporale tanto peculiare quanto insolita; capace infatti di sorprendere, fornendo nuovi spunti al nostro immaginario.

