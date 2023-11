PER LA PRIMA VOLTA SULLA XYLELLA UN CONFRONTO SENZA PREGIUDIZI

(g.p.) ______ E‘ caduto il muro di Berlino, prima o poi doveva cadere anche il muro contro contro muro che per un decennio ha impedito ogni confronto fra i due precisi, distinti e distanti schieramenti a mano a mano consolidatisi sulla questione Xylella. Per questo, il convegno di Galatone assume un rilievo storico e l‘aggetivo non sembri esagerato. Qui di seguito, con una sintesi delle motivazioni e l‘elenco dei prestigiosi relatori, il comunicato degli organizzatori, che hanno voluto a presiederlo Maria Antonietta Vacca, presidente della società editrice di leccecronaca.it. Ne siamo contenti e le auguriamo buon lavoro di moderazione, che siamo certi condurrà con la maestria comunicativa e l‘onestà intellettuale che le sono proprie. Appuntamento al Teatro Comunale di Galatone lunedì 13 novembre 2023 alle 17. Nella foto sopra, che abbiamo scelto noi dal nostro archivio, il 18 dicembre 2015 l‘attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia Cristian Casili mostra una ’sputacchina’. ______

RESILIENZA DEGLI ULIVI E RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO

a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Galatone e della Rete Associazioni per gli olivi del Salento

A quindici anni dalla segnalazione dei primi disseccamenti degli ulivi nel Salento e a 10 dalla individuazione del complesso CoDi.R.O-xylella, è doveroso un check-up sullo stato attuale della fitopatia e della sua dinamica epidemiologica, modificatasi soprattutto negli ultimi tre anni attraverso la regressione della virulenza e del ritmo di diffusione, e analizzare la diffusa ed evidente rivegetazione in atto nonché la resilienza dei nostri antichi olivi autoctoni salentini.

La finalità è focalizzare l’attenzione di decisori politici, mondo accademico e associazionismo su tale nuovo scenario positivo che, purtroppo, è stato ed è tutt’ora anche caratterizzato da dinamiche negative perduranti e più accentuate: ripetuti incendi, abbandono dei campi, criticità ambientali e connesse ai nuovi impianti privi di una visione d’insieme.

Pertanto si impone la revisione delle strategie in atto per promuovere una gestione più articolata e virtuosa della fitopatia, finalizzata alla rigenerazione agroecologica del territorio, con una visione lungimirante e sistemica, facendo altresì tesoro delle analisi, dell’esperienza in campo, delle criticità e limiti pregressi che si sono registrate in questi anni.

Si spera che si possa finalmente giungere ad un progetto virtuoso e condiviso da più parti, che consenta il superamento di posizioni laceranti che hanno prodotto molti disastri e forti tensioni sociali. Di questo potrebbe trarne beneficio l’intero territorio.

Questi i temi che saranno affrontati in un convegno pubblico a Galatone il 13 novembre al Teatro Comunale con inizio dei lavori alle ore 17:00.

Interverranno e risponderanno alle domande dei partecipanti i seguenti relatori:

Domenico Ragno già dir. ARIF PUGLIA e dir. Dip. Agricoltura regionale

Marco Scortichini, CREA ROMA

Margherita Ciervo univ. Foggia

Cristos Xyloiannis , Univ. Basilicata

Francesco Paolo Fanizzi Università del Salento

Maria Piccarreta, già dir. Soprintendenza Lecce

Grazia Maraschio, assessore Ambiente e Paesaggio della Regione Puglia

