CORTEO DI SOLIDARIETA’ AL POPOLO PALESTINESE A BARI SABATO 11

Giovanni De Francesco, per conto del Comitato "Puglia per la Palestina" ci manda ilseguente comunicato (nella nostra foto,laaifestazione tenutasi a Washington, Stati Uniti, sabato 4 novembre scorso)

Permiamo il Genocidio del Popolo Palestinese

Il Comitato “Puglia per la Palestina” organizza un corteo Sabato 11 Novembre ore 16,30 a Bari con partenza da Piazza Diaz,toccando diversi punti significativi tra cui il Consolato Israeliano presente in città da alcuni anni.

Le piazze di tutto il mondo si sono riempite in queste settimane di manifestazioni a sostegno della Palestina perché quello che sta accadendo ormai è chiaro a tutti .

La risposta ad Hamas per i fatti del 7 Ottobre sta andando molto oltre ed è perfettamente in linea con quello che Israele pratica da 75 anni .

L’obiettivo è la cosiddetta “Soluzione Finale”, che significa cancellare fisicamente la presenza Palestinese nei territori da dove vivono da migliaia di anni.

Il Governo di Israele afferma che occuperà Gaza garantendo la sicurezza a tempo indeterminato; questo farà diventare Gaza ancora di più del carcere a cielo aperto di quello che è stato fino ad adesso , 2 milioni e mezzo di persone in soli 400 chilometri quadri da cui non potevano uscire e nemmeno rientrare.

In questa drammatica situazione l’Italia e l’Europa sono pienamente conniventi con quello che sta succedendo in Palestina , come lo sono per tutte le guerre militari ed economiche sostenute dagli Stati Uniti d’America attraverso una rediviva Nato .

Il Comitato “Puglia per la Palestina” per questi motivi sottolinea la necessità che il corteo attraversi la città e tocchi i punti più significativi dalla connivenza della Regione Puglia con Israele .

Tutto questo avviene attraverso accordi della Regione di cooperazione sulla acqua , sulla sicurezza ed altro ancora ,unitamente agli accordi nella Università Barese con industrie belliche per la ricerca su armi sempre più distruttive.

Il corteo dopo la Regione passa davanti la terza Regione Aerea che impegna ogni giorno i piloti ad azioni di controllo al confine della Polonia con l’Ucraina unitamente al controllo di intere zone del Mediterraneo; con un Governo Nazionale che aumenta le spese militari per realizzare un processo di militarizzazione e di impegno diretto nelle guerre ,cosa che vede la Puglia in prima fila .

Ad esempio a Brindisi si assegnano 500 metri di banchina per ospitare la nuova portaerei Trieste ,dove le istituzioni plaudono per la possibile nuova occupazione lavorativa.

Sosteremo davanti la sede Rai per denunciare la manifesta disinformazione sul dramma di Gaza e sul popolo Palestinese per arrivare alla sede del Consolato Israeliano, sede di relazioni istituzionali e soprattutto commerciali .

Il corteo passerà infine sotto la sede del Consolato Israeliano che rappresenta materialmente la presenza sul territorio Regionale di un Governo ,come quello Israeliano, che sta praticando un genocidio dove qualche ministro evoca l’utilizzo della bomba nucleare su Gaza.

Bari 08.11.2023

Bobo Aprile per il Comitato “Puglia per la Palestina”

