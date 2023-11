SI FINGEVANO CARABINIERI PER TRUFFARE ANZIANI. QUELLI VERI LI HANNO ARRESTATI

(e.l.) ______ Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un uomo di 48 anni ed una donna di 38 anni, dei quali non hanno reso noto le generalità, entrambi dell’hinterland napoletano, entrambi con precedenti specifici, accusati di estorsione e sostituzione di persona. Si trovano ora in carcere, come disposto dall’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Lecce.

Nella ricostruzione degli inquirenti, sono gli autori di sei truffe ai danni di persone aziane avveute nel Salento a fine agosto e messe a segno spacciandosi per Carabinieri (nella foto un fermo immagine delle riprese di una telecamera di videosorveglianza che li inchioda).

Category: Cronaca