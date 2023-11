…C’ERA PURE IL MICIDIALE CRACK

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio i Carabinieri del Comando Stazione di Racale hanno arrestato ad Alliste in flagranza di reato due uomini, dei quali non hanno reso noto le generalità, per un presunto spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare,durante un di controllo del territorio, i militari hanno notato movimenti anomali nei pressi delle case popolari. L’attenzione degli investigatori è stata attratta da un giovane, all’uscita di un locale abbandonato. Nel corso del controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Pertanto, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda e, all’interno del locale, hanno notato e controllato altri due giovani, già a loto conosciuti .

Nel corso delle successive perquisizioni personali e poi del locale, i Carabinieri hanno rinvenuto vari involucri contenenti trentacinque grammi di cocaina e tredici grammi di crack, occultati all’interno di un mobile,oltre a forbici, nastro isolante, un bilancino, e centinaia di euro in contanti, ritenuti provento di spaccio (nella foto).

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fossero rinchiusi nel carcere di Borgo San Nicola.

