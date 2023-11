ARRIVA IL MILAN, MA E’ ROBERTO D’AVERSA CHE C’HA UN DIAVOLO PER CAPELLO: “A Roma volevo spaccare tutto”

(e.l.) ______ “A fine gara dello stadio Olimpico domenica scorsa avrei voluto spaccare lo spogliatoio”.

La consueta conferenza stampa del pre partita (nella foto) questa volta si sviluppa in modo orginale.

Inevitabilmente si parte dall‘incredibile, per come è arrivata, sconfitta subita contro la Roma.

Roberto D‘Aversa ha spiegato che il suo Lecce scende sempre in campo per giocare a viso aperto. Che subito il gol del pareggio, la squadra voleva ancora vincere. Che per questo motivo invece di gettare la palla in tribuna ha preferito giocarla.

Ed ha poi aggiunto: “Posso garantire che il malumore dei tifosi lo abbiamo avuto anche noi, io a fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio”.

Ora domani al Via del Mare, reduce dalla bella vittoria in Champion contro ilPsg, arriva ilMilan, che ha come emblema il Diavolo. Ma è il Lecce che adesso ha un diavolo per capello, e si prepara a dare battaglia con furore.

Comunque la rabbia da sola non basta: “Dobbiamo giocare con qualità per evitare le loro ripartenze. Non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti. Dobbiamo cercare una prestazione al 120% ed andare oltre le nostre possibilità”.

Non ci sarà Almqvist ,per lui gli esami clinici hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero previsti in questi casi due settimane.

Si gioca sabato 11 novembre, giorno della tradizionale festa di San Martino, nella splendida cornice di un Via del Mare record da tutto esarito. Fischio di inizio del signor Abisso di Palermo alle 15. ______

AGGIORNAMENTO delle ore 20.15

Questa sera l‘ U.s.Lecce ci ha mandato ilseguente comunicato

COMUNICAZIONI AI TIFOSI – GARA LECCE VS MILAN

U.S. Lecce informa che per la gara di campionato Lecce vs Milan sono ancora disponibili tagliandi dei settori Tribuna Est (Superiore e Inferiore) e Tribuna Centrale Inferiore (posti cd a ridotta visibilità).

A tal fine, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale Vivaticket (online e punti vendita abilitati) dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

In considerazione dell’elevata affluenza di spettatori, il pubblico è invitato ad anticipare l’arrivo allo stadio per evitare lunghe file agli ingressi che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

Anche a tal fine, si raccomanda vivamente di:

Raggiungere lo stadio con congruo anticipo ( almeno 90’ prima dell’inizio della partita) ;

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 12.30.

Prediligere il servizio di trasporto pubblico locale “Stadio in Bus”, attivo dalle ore 12.00, con fermata all’altezza della rotatoria Via Carlo Leo/S.P 364 Lecce – San Cataldo.

Per maggiori informazioni: https://www.uslecce.it/page/947418157159/stadio-in-bus

Utilizzare le aree parcheggio presenti presso Piazza Madre Teresa di Calcutta, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con Uscita 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo).

Si informa, inoltre, che a partire dalla gara di campionato Lecce vs Milan in programma sabato 11 novembre alle ore 15.00 entra il vigore la nuova ordinanza (n° 2401 del 31/10/2023) emanata dall’Ufficio Mobilità del Comune di Lecce che ha introdotto alcune modifiche al piano di viabilità riguardante le strade limitrofe all’impianto sportivo, in particolare:

“Da 4 ore prima dell’inizio dell’incontro di calcio e sino al completo deflusso del traffico veicolare/pedonale: Divieto di transito a tutti i veicoli in via della Vite (tratto compreso tra via Roggerone e via dell’Ulivo e in via del Grano (tratto compreso tra la rotatoria di via Caliò Pomponio e via dell’Ulivo)”.

Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si ricorda che anche nel caso di cessione dell’abbonamento (seguendo l’apposita procedura di cambio utilizzatore), i possessori di abbonamenti tradizionali (non caricati su tessere del tifoso o tessere US Lecce Program) sono obbligati a utilizzare la tessera in originale per l’accesso all’interno dello stadio.

Non saranno pertanto riconosciute foto sul cellulare o fotocopie dell’abbonamento.

Come è noto, a partire da questa stagione, è prevista, laddove richiesta dal tifoso all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, la versione digitale dell’abbonamento tradizionale (cd. WEBA4) che permette di poter utilizzare il titolo in formato .pdf direttamente dal proprio smartphone evitando gli eventuali disagi legati all’abbonamento tradizionale stampato su card (es. mancata lettura ai tornelli a causa di codice a barre danneggiato, smarrimento del titolo, obbligo di consegna materiale della tessera all’utilizzatore in caso di cambio utilizzatore).

Si ricorda che anche per questo tipo di titolo di accesso “WEBA4” è obbligatorio trasmettere in formato digitale l’abbonamento WEBA4 unitamente alla ricevuta del cambio utilizzatore.

Per tutte le problematiche di ticketing si prega di contattare con la massima sollecitudine l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo abbonamenti@uslecce.it.

BOTTEGHINI Stadio – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi sabato 11 novembre dalle ore 12.30 alle ore 16.00, solo per i servizi di “RITIRO ACCREDITI” e “CAMBIO UTILIZZATORE”.

U.S. Lecce ringrazia tutti i tifosi per la cortese collaborazione.

Lecce, 10 novembre 2023

