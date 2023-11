RAGAZZINO MINORE DI 14 ANNI ACQUISTA DROGA PER STRADA IN CITTA’ 

(e.l.) ______ Una ulteriore attività di prevenzione e controllo, sfociata in un arresto in flagranza, è stata condotta nel pomeriggio di ieri dagli equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Lecce, che, transitando in viale Giovanni Paolo II, hanno visto in atteggiamento sospetto un giovane e un minorenne. Notata la presenza dell’equipaggio, il maggiorenne ha infatti cercato di disfarsi di un involucro, contenente hashish del peso di tre grammi emezzo.

L’immediato controllo e le verifiche effettuate hanno consentito di accertare come il minore di 14 anni si fosse rivolto al ventiquattrenne per acquistare la sostanza stupefacente, concordando un appuntamento tramite un contatto telefonico, metodo questo più volte utilizzato dal ragazzino per acquistare hashish dallo stesso fornitore.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire addosso al presunto spacciatore, Salvatore Signore, 24 anni, di Lecce. con precedenti specifici, un sacchetto in stoffa di colore vedere, occultato all’interno della maglia indossata, contenente quattro involucri di hashish, per un peso complessivo di ulteriori dieci grammi.

La gravità del fatto e la gravità della condotta, tra l’altro reiterata nel tempo, hanno determinato l’arresto dell’uomo, accompagnato successivamente presso la locale Casa Circondariale su disposizion della magistratura.

Category: Cronaca