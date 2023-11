COMINCIATO OGGI A LECCE IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO. FINO A SABATO 18

di Raffaele Polo ______

Diciamo subito che, arrivato alla 24ma edizione, il Festival del Cinema Europeo è una realtà fondamentale per la cultura contemporanea della nostra realtà. Come ha sottolineato e riassunto Alberto La Monica, direttore artistico del Festival’ “é questa una edizione che tiene fede ai valori che vetiqattro anni fa avevano indotto Cristina Soldano a sognare questo evento. L’Europa cinematografica si trova raccolta all’ombra dell’Ulivo d’Oro a lei intestato con i dieci film del concorso, che provengono da ogni angolo del continente: tematiche e questioni sociali che sono affrontate da autori giovani e determinati che il pubblico del Festival potrà conoscere e incontrare.”

Ed è proprio questa l’idea portante di tutto il Festival: far conoscere il cinema attuale, tastare il polso alla produzione di pellicole per verificare quello che si produce e che non è diffuso dai maggiori canali. In questo il Festival di Lecce è veramente unico nel suo genere. E basta scorrere il nutrito programma che dura fino al 18 novembre (consultabile e scaricabile con tutti gli aggiornamenti su https://bit.ly/24FCE_PROGRAMMA ) per rendersene conto.

Da segnalare, tra gli ospiti, la presenza di Micaela Ramazzotti e di tanti attori, registi e personaggi del mondo cinematografico. Da non perdere, infine, le sezioni dedicate a Nico Cirasola e Roman Polanski. Seguitissima, come ogni anno, la sezione dedicata a cortometraggi e lungometraggi.

Il costo dei biglietti oscilla tra i 3 e 5 euro: ne vale veramente la pena.

