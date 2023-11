PROPOSTE PER LA GIORNATA DISABILITA’ 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______ Manca meno di un mese alla Giornata della Disabilità, indetta nel 1992 dalle Nazione Unite che ha l’obiettivo di abbattere tabù e barriere architettoniche, promuovere il lavoro e il rapporto fra disabilità e sessualità. Affinché non rimanga però una giornata commemorativa e null’altro, è necesario avanzare proposte concrete per affrontare questa tematica. “Come ho suggerito nei miei recenti articoli” ‐ ci spiega Cristian Fiorita (nella foto), promotore dell’iniziativa ‐ “una proposta di fondamentale importanza sarebbe quella di creare giornate di incontro per affrontare il punto cruciale del lavoro per le categorie protette.

Invito dunque la Provincia, i Comuni e i centri per l’ impiego a creare nel nostro territorio un primo convegno, cui seguiranno incontri tematici e costruttivi.

Durante questo evento si potrebbe fare affidamento al recruiting day, cioè l’incontro fra domanda e offerta di lavoro; ma anche invitare a partecipare i sindacati dei lavoratori con disabilità per favorire conoscenza e interscambio. Le modalità di partecipazione a questo evento saranno naturalmente non solo in presenza, ma anche online per superare la mobilità e le barriere architettoniche.

Spero con questo articolo di riescire a sensibilizzare e a portare avanti questa iniziativa.”

Category: Costume e società, Riceviamo e volentieri pubblichiamo