BUIO IN SALA, ANZI NERO PROPRIO

di Raffaele Polo

È stato a lungo applaudito Franco Nero quando, davanti alla sala gremita di spettatori, in attesa di visionare il film ‘Anni felici’ presentato in anteprima al Festival del Cinema Europeo, ha affermato perentoriamente: “Sono stato molte volte a Lecce, è una bellissima città e conto di tornarci ancora…”

Bravissimo ed emozionato il giovane regista Simone Petralia che ha ringraziato tutti, e sempre simpatica e alla mano la protagonista del film, Anna Galiena, in serata semicoperta da occhialoni scuri (nella foto).

Applausi, selfie, foto, la presenza di questi attori beniamini del pubblico ha confermato la validità e l’importanza di questo Festival che, tradizionalmente, è un momento culturale al quale i leccesi sono particolarmente affezionati.

Per quel che riguarda il film, il regista ha parlato di mille difficoltà, in sede di produzione: ma ha assicurato che, con tenacia e volontà, si supera tutto…

Alle 21 e qualcosa, poi, la notizia inaspettata: per un non meglio specificato disguido tecnico, la proiezione non si sarebbe potuta effettuare. Rammarico degli organizzatori, delusione degli spettatori che, comunque, sono stati rassicurati: la visione ci sarà, non appena possibile…

Anna Galiena ha sdrammatizzato, affermando; ‘A Milàn se dìs: che sfiga!’.

Non è colpa di nessuno, naturalmente. Ma la delusione era palpabile tra la gente che sfollava, in una serata di pioggia; resta il piacere di aver conosciuto due attori che meritano i nostri applausi, incondizionatamente…

