DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è lunedì 13 novembre 2023.

La Chiesa festeggia San Florido e Sant’Agostina.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

A Parma, dove risiede, festeggia il suo compleanno la nostra amica psicologa Simona Pala: auguri!

A Mantova compie 80 anni l’ indimenticabile calciatore Roberto Boninsegna, che per sempre sarà “Bonimba”, come lo soprannominò Gianni Brera.

13 novembre 1970. Un ciclone tropicale colpisce l’area densamente popolata del Delta del Gange nel Pakistan orientale, l’odierno Bangladesh, uccidendo circa mezzo milione di persone: è considerato come il peggior disastro causato da cicloni.

Proverbio salentino: CI PORTA LA MUGGHERE A OGNI FESTINU E FACE BIERE LU CAVALLU A OGNI FUNTANA, NCAPU ALL’ANNU SE TROA LU CAVALLU BURZU E LA MUGGHIERE PUTTANA

Chi porta la moglie ad ogni festa e fa bere il cavallo ad ogni fontana, in capo all’anno si troverà il cavallo grasso (o bolso) e la moglie puttana.

Insomma in tutte le cose ci vuole moderazione.

