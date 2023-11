IL DESIGNATORE DEGLI ARBITRI ROCCHI DIFENDE IL SUO ABISSO IN CUI HA BUTTATO LA CREDIBILITA’ DEL CALCIO ITALIANO. MA …Che vuol ch’io faccia del suo inglesorum?

(Rdl) ______ Gianluca Rocchi, 50 anni, di Firenze, è il designatore degli arbitri italiani, quello che cioè ogni settimana decide i direttori di gara e i loro collaboratori partita per partita.

Al lunedì diventa protagonista televisivo, ospitato da Dazn, per cui commenta gli episodi delle partite oggetto di interventi del Var.

Ecco cosa ha detto questa mattina a proposito di Rosario Abisso

“Per noi quella decisione è corretta, tutto sommato. A Lecce lo step on foot è ancora più marcato, ma per noi quella è una decisione tutto sommato corretta. Ribadisco che non serve la volontarietà. Confermo, non è volontario, sennò sarebbe giallo e se fosse stato un fallo violento sarebbe stato addirittura rosso. Si fa fatica ad accettare questo episodio, ma se devi dare una linea uniforme per tutti è più facile sostenere la casistica che andiamo dicendo. Capisco i dubbi sollevati, non è una decisione semplice. Da appassionato di calcio capisco che si faccia fatica ad accettare quella decisione, ma diamo una linea uniforme. Siamo arrabbiati: non è che per forza qualcuno debba cadere a terra per ottenere un rigore o un fallo”. ______

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca, Sport