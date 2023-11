SE BRIDGET JONES VIVE A PARABITA

di Raffaele Polo ______

Qualche tempo fa, per fare uno scherzo a qualche amica, le si regalava un libro, accuratamente incartato in pretenziosa confezione. E si aspettava a verificare la sua sorpresa nello scorgere il titolo e, soprattutto, il contenuto. Sulla copertina spiccava in risalto l’intestazione: “Quello che gli uomini sanno delle donne”. E poi, tutte la pagine erano bianche, senza neppure una parola di testo… Chiaramente si voleva sottolineare bonariamente e con un pizzico di sincera stupidità la realtà da sempre esistente nel complicato rapporto tra i sessi…

Mi sono ricordato di questo fatto, avendo per le mani questo ”Nessuno mi vuole e ne vado fiera” di Maria Teresa Giaffreda (Il Raggio Verde, 150 pagine, 15 euro), che esibisce un sottotitolo di per sé esplicativo, che afferma: ‘quando le donne si sentono sbagliate, ma non lo sono’.

Come afferma l’autrice, che vive a Parabita, si tratta di ‘Un libro sulle donne e per le donne, ma anche per tutti quegli uomini che vorranno meglio comprendere questo complesso e affascinante mondo femminile. Dallo stalking, al manipolatore affettivo narcisista, dall’eterno Peter Pan ai rapporti ‘intermittenti’ che riflettono un’incapacità generale nel costruire legami sentimentali autentici e duraturi.’

Maria Teresa si trova perfettamente a proprio agio a trarre da esperienze personali, precise indicazioni sulla società contemporanea, sottolineando come il cosiddetto ‘progresso’ abbia finito per far emergere nuove psicopatologie, numerose forme di violenza e un ruolo della donna che appare ancora oggi fragile e opaco.

Non è certo il caso dell’autrice che, anzi, appare in forma smagliante in copertina, grazie alla foto di Stuart J. Shaw, famoso fotografo freelance… (nella nostra foto di copertina),

Il libro si presenta sabato 18 novembre alle 19 a Parabita, a Palazzo Ferrari. A dialogare con Maria Teresa è Antonietta Fulvio, giornalista ed editrice de ‘Il Raggio Verde’.

