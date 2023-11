SUL “Trattato Pandemico” DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Giuri ci manda per cooscenza la seguente lettera aperta inviata alle autorità italiane riguardante l‘adesione al trattato proposto dall‘ Organizzazione Mondiale della Sanità _______

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Giorgia Meloni,

Ill.mo Signor Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Matteo Salvini,

Ill.mo Signor Vice Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Antonio Tajani,

con la presente s’intende suggerire al Governo Italiano di non sottoscrivere l’adesione al “Trattato Pandemico” proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), entro il 30/11/2023; la priorità è resa necessaria al fine di evitare l’applicazione dell’istituto del “silenzio-assenso”, per i seguenti motivi:

==> l’OMS è finanziata in minima parte dagli Stati sovrani e per 3/4 dai contributi privati di ogni ordine e grado, tra cui ai primi quattro posti sono classificati Bill&Melinda Gates Foundation, Gavi Alliance, Big Pharma, coinvolti in evidenti conflitti d’interessi, essendo produttori & fornitori di vaccini, marchiati dal segreto militare. Infatti, il relativo obiettivo aziendale è il profitto indiscriminato, mediante la vaccinazione mondiale di massa, senza alcuna remora etica ed assoluta assenza di confronto democratico con gli scienziati indipendenti, dissidenti e numerosi;

==> la propaganda del pensiero unico & monopolistico delle corporazioni, la cui narrazione esalta l’onnipotenza del protocollo vaccinale a danno della terapia variabile, flessibile, ad personam, ha trasmutato l’OMS da Autorità Scientifica imparziale al servizio della salute pubblica planetaria in agenzia d’affari di “chi paga e pretende”; la varietà è la “Legge dell’Essere” che si materializza nella biodiversità, molteplicità del punto di vista, democrazia;

==> l’adesione al “Trattato Pandemico” significa per gli Stati Nazionali essere privatizzati, cioè privati della loro sovranità sanitaria per obbedire automaticamente alla dittatura vaccinale dell’OMS, a cui è affidato il compito di sincronizzare i grafici pandemici con quelli di borsa;

==> i Cittadini Italiani non si fidano dell’emergenza sanitaria, poiché l’esperienza ha insegnato loro che il prezzo da pagare in termini economici, politici, psichici, patologici per eventi avversi postvaccinali in tutte le classi sociali, culturali e delle libertà personali è i n g e n t i s s i m o, al limite della sopravvivenza, tipo vaccinarsi per lavorare; tipo l’handicap geografico che inizia aldilà della soglia di casa, per l’isolamento sociale da quarantena dei cittadini in salute e portatori sani;

==> articolo 13 della Costituzione Italiana:”la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità Giudiziaria”; articolo 16: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”; senza il passaporto vaccinale, denominato green-pass, obbligatorio per uscire di casa, mantenendo il distanziamento; ==> tutti i Cittadini Italiani sono contribuenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per il bene proprio, dei propri figli/e, delle generazioni future;

con osservanza, un cordiale saluto,

FIRMA ……………………………………………

Category: Costume e società, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo