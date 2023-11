YUVAL AVITAL CON I SUOI AUDIOVISIVI IN MOSTRA A LECCE DA DOMENICA 19

di Raffaele Polo ______

Ha fatto del centro della città, partendo dalla Chiesa di San Giovanni, non più dedicata al culto ma semiabbandonata come tante altre della nostra realtà, il punto di partenza di incontri, installazioni, dipinti centrati sull’immagine collettiva del ‘bosco’ in una grande scala alla quale partecipano associazioni e l’intera cittadinmanza.

Il risultato artistico si concretizza in una serie di opere audiovisive che vengono presentate negli spazi del MUST e saranno poi veicolate in ambiti museali nazionali ed internazionali.

Le opere di Yuval Avital (nella foto), artista nato a Gerusalemme nel 1977, sono il risultato delle sue lunghe e minuziose ricerche, dei suoi incontri e delle sue ispirazioni, tutte tese a realizzare una ‘città’ profondamente diversa da quella che ci offre la nostra contemporaneità. Ed è proprio attraverso l’utilizzo di diversi media artistici (pittura, fotografia, scultura, installazioni sonore, video-arte e performance) che l’apprezzato artista offfre adesso il frutto delle sue particolari elucubrazioni, a partire dal 19 novembre e sino al 4 febbraio presso il Museo di via degli Ammirati, a Lecce.

La mostra, a cura di Lorenzo Madaro con il coordinamento di Federica Tornese, è sintetizzata come ‘Un affresco multimediale di sculture, dipinti, installazioni, fotografie e opere icono-sonore della sua residenza in città’.

Insomma, se vogliamo scoprire una fantastica realtà sulla nostra abituale residenza che crediamo fermamente di conoscere, dovremo immergerci piacevolmente nel ‘Bosco di Lecce’ di Yuval Avital.

