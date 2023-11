“Come No” NUOVO SINGOLO DI ANZIA

(a.p.) ______

Vede la luce l’ultimo lavoro dell’artista leccese Anzia (al secolo Marco Di Teo) che, dopo un periodo dedicato alle “strofe fast” e al completamento degli arrangiamenti per i pezzi del nuovo album, finalmente annuncia l’uscita del disco preceduto dal primo singolo “Come No” feat. Terron Fabio.

Un brano innovativo, graffiante, ironico e per niente scontato.

Anzia, in questo suo ultimo singolo, ci parla come farebbe ad un suo compagno di mille battaglie, come si suol dire: pane al pane, vino al vino.

Sveste i panni del “bravo trapper” e si getta nella mischia rischiando, finalmente, ma soprattutto mettendosi ancora più a nudo per dimostrare a tutto il pubblico (e non solo ai suoi molti fans) che per essere un bravo e serio artista non bisogna mai scendere a compromessi con nessuno.

Questo è Marco, un ragazzo timido e gentile che quando ti incontra per prima cosa ti regala un sorriso.

Un ragazzo che sa scrivere e sa cantare, cosa che in questi tempi di “magra stilistica” non è da buttare.

Godetevi, dunque, “Come No”, il nuovo singolo tratto dall’ultimo album “Novantatre” già disponibile su Spotify dal 11 novembre 2023.

L’album “Novantatrè” nasce da una rinascita artistica, dalla necessità

di raccontare le varie sfaccettature di Anzia in maniera più cruda e

diretta, smorzando i mezzi termini che l’artista era solito utilizzare

fino a quel momento.

Tutto nasce parallelamente alla pubblicazione delle “Strofe Fast”, una

serie di freestyle completamente inediti pubblicati sul suo profilo

Instagram (anziapuntowav) che, in poco più di un minuto,

racchiudono una serie di punchlines, riferimenti e tecnicismi vari

tipici del rap e del trap italiano.

Questo format ha dato il via ai lavori sul disco, iniziando da alcune mini

linee-guida riguardo lo sviluppo degli argomenti e del mood di ogni

singolo brano, cercando di creare un filo logico per gli addetti ai lavori,

ma soprattutto, per le orecchie dell’ascoltatore.

Al suo interno sono presenti vari featuring italiani e di artisti

emergenti europei, e tra i nostrani spiccano i nomi di Terron Fabio dei

Sud Sound System e di Laioung.

Le produzioni dell’album, 11 in totale, sono a cura di JB ed Espo e tutta

la fase di registrazione, mixaggio e masterizzazione è stata affidata a

Shake Up Studio di Damiano Mulino. Disponibile in store da Gennaio 2024

