IMMIGRATO AGGREDISCE I POLIZIOTTI

(e.l.) ______ L‘ altro giorno c‘è stato un servizio straordinario di controllo del territorio di Brindisi e provincia effettato dalle Volanti della Polizia di Stato.

In città, gli agenti sono intervenuti in un luogo di ritrovo di stranieri dove nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di un giovane che in più occasioni aveva litigato per futili motivi con altri coetanei e li aveva minacciati con un coltello di grosse dimensioni. Al momento del loro arrivo, il giovane, risultato essere un ghanese regolare sul territorio italiano, ma con precedenti, si dimostrava insofferente e impugnava ancora un coltello con cui pochi minuti prima, nel corso dell’ennesimo litigio, aveva ferito fortunatamente in modo lieve un suo connazionale colpendolo al volto. Mentre un’ambulanza del 118 soccorreva il ferito, i poliziotti si sono prodigati per immobilizzare l’aggressore che non ha esitato a sferrare alcuni fendenti verso di loro senza riuscire a colpirli.

Nonostante la resistenza opposta, è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. Il p.m. di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto che fosse rinchiuso in carcere.

Category: Cronaca