FORNITURE GAS E LUCE DA DECIDERE

Il presidente dell' ADOC, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori Alessandro Presicce (nella foto) ci manda il seguente comnicato

Come previsto dalla legge 124/2017, il mercato tutelato terminerà il 31 dicembre 2023 per la fornitura del gas e il 31 Marzo 2024 per la fornitura dell’energia. Circa dieci milioni di cittadini ancora iscritti al mercato tutelato sono chiamati a scegliere una nuova offerta, in previsione della liberalizzazione del mercato. In ragione di ciò, a partire da settembre, le società di gestione hanno comunicato ai propri utenti l’imminente fine del mercato tutelato e i possibili scenari che seguiranno, differenziando le situazioni inerenti al mercato del gas e a quello dell’energia.

Per quanto riguarda il mercato del gas, sono indicati come “soggetti vulnerabili” i cittadini in condizioni economiche svantaggiate (percettori di bonus, reddito di cittadinanza etc.), persone con età superiore ai 75 anni, soggetti con disabilità ai sensi della legge 104/92 e soggetti con utenze di emergenza in seguito ad eventi calamitosi.

Chiunque soddisfi questi criteri può richiedere, tramite apposita modulistica allegata, l’inserimento in tale categoria, affinché i fornitori continuino ad erogare il servizio con le regole stabilite da ARERA. Tutti gli altri utenti dovranno scegliere se sottoscrivere un’offerta sul mercato libero con lo stesso o con altro fornitore, in alternativa sarà applicata la cosiddetta tariffa PLACET.

PLACET è l’acronimo di Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela e identifica quelle offerte sia luce che gas che sono intermedie tra mercato libero e mercato tutelato e che rispettano delle caratteristiche stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Per il mercato dell’energia, la categoria di “soggetti vulnerabili” include i cittadini che vivono in isole minori non interconnesse, persone che versano in gravi condizioni di salute e necessitano di apparecchiature mediche (inclusi i conviventi) o coloro che soddisfano i criteri già elencati. Analogamente, per i soggetti vulnerabili i servizi continueranno come da normativa ARERA, mentre gli altri utenti dovranno sottoscrivere un’offerta del mercato libero o, in alternativa, subentrerà la società vincitrice del lotto per le tutele graduali.

L’Adoc e le altre associazioni dei consumatori hanno richiesto un rinvio di sei o dodici mesi per la chiusura del mercato tutelato, per permettere a tutti gli utenti di informarsi adeguatamente e di scegliere consapevolmente.

In attesa della decisione in merito, l’Adoc di Lecce invita tutti i consumatori a rivolgersi ai propri sportelli per avere informazioni su questa delicata fase di transizione nel mercato dell’energia. Adoc è disponibile presso la propria sede in Via Pietro Palumbo 2, il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 12:00 alle 13:00. Inoltre, lo Sportello dei Consumatori è operativo dal Lunedì al Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 e il Venerdì dalle 9:00 alle 14:00. Tel. 3286892808 email: lecce@adocpuglia.it.

