L’ AEROPORTO DEPOTENZIATO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Donato Preite ci scrive ______

Carissimi,

la situazione voli all’Aeroporto di Brindisi è diventata insostenibile per tutti i privati cittadini e le aziende del territorio che hanno necessità di spostarsi per svolgere la propria attività. Le tratte sono state ridotte a pochissimi voli giornalieri con grande disagio per tutto il territorio.

Scrivo a tutti Voi proponendo di organizzare un evento per discutere e dare visibilità a questo problema coinvolgendo gli attori interessati, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i rappresentanti della politica locale e tutti quanti possono dare un contributo. Abbiamo necessità di farci sentire come territorio con forza, con il contributo di tutte le testate giornalistiche locali possiamo raggiungere un obiettivo importante e far vedere che il territorio è unito nella richiesta della risoluzione di un problema che è diventato gravissimo, voli introvabili e prezzi esorbitanti. È una penalizzazione evidente per il nostro territorio che per crescere ha bisogno di avere delle infrastrutture di trasporto all’altezza delle potenzialità che possiamo esprimere.

Vi propongo di organizzare una prima riunione in videoconferenza in data 1 Dicembre alle 18.30 con i rappresentanti di ogni testata per decidere insieme come dare voce e visibilità a questa problematica.

Spero vivamente che la mia proposta trovi un riscontro ed una partecipazione ampia e Vi prego di estendere l’invito ad altre testate enti, associazioni o persone che possono contribuire al risultato.

Resto a disposizione per rispondere alle Vostre richieste di chiarimenti e Vi prego di inviarmi conferma di partecipazione a questo primo incontro.

RingraziandoVi per l’attenzione resto a disposizione al 3518083500 per qualsiasi necessità organizzativa

Dott. Ing. Donato Preite

Un semplice cittadino che ama la propria terra

Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo