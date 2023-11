REPORTAGE / LA SPLENDIDA FESTA DI COMPLEANNO DI RENE’ DE PICCIOTTO

di Maria Antonietta Vacca ______

Ostuni, Palazzo Roma, serata evento, sabato18 novembre 2023, la festa di compleanno per gli 80 anni di Renè De Picciotto e la presentazione della sua autobiografia, di cui, fra gli altri, ha letto sul palco il curatore del libro, Vito Bianchi.

Un centinaio di invitati, provenienti da mezza Europa e dal Nord Italia, un‘ altra splendida vetrina per il nostro Salento, globalizzato, ma capace di rimanere autentico.

Siedo al tavolo, accanto al nostro direttore, che deve sempre trovare qualcosa su cui polemizzare, se no non è contento

per esempio, con Francesca arrivata apposta da Milano, la quale parla della scoperta fatta di una Lecce culturalmente esuberante

e con Juliana, brasiliana senza saudade, in dolce attesa, che ha sposato un leccese e ha scelto di vivere qui.

Nel salone, atmosfera cordiale, affabile, internazionale, ma famigliare al tempo stesso, fra i presenti, professionisti, imprenditori, fra gli altri il presidente del US Lecce Saverio Sticchi Damiani e l‘ assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, per dire dei ’nostri‘, e, per la famiglia, la moglie signora Catherine De Picciotto e la figlia Alessandra.

E‘ proprio lei, Alessandra, che apre splendidamente, in un mix di italiano con traduzione simultanea in francese, e di francese con traduzione simultanea in italiano, la serata, con una carrellata di ricordi e di citazioni.

Cocktail di benvenuto e deliziose verdure in pastella.

Servizio impeccabile, dall‘ accoglienza, ai camerireri, alla vigilanza, gurdarobiera ivi compresa, tutti professionali quanto impeccabili, attenti e cordiali.

Fila per il firma copie, poi lui Renè sale sul palco e improvvisa a braccio un monologo dal fascisno irresistible, saporito come il delizioso buffet che è pronto da servire, condito di ironia, autoironia, umorismo stiloso, citaziomi letterie illustri, accanto ad aneddoti e pure a qualche barzelletta del suo repertorio.

Scena da film, come gli spezzoni di pellicole famose proiettate alle sue spalle.

Poi, nutrimento per il corpo, dopo quello per lo spirito, antipastini in ampia selezione di terra e di mare, tagliolini al tartufo, e spettacolare parata finale di torte e pasticcini.

