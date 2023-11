RISSA FRA EXTRACOMUNITARI IN CENTRO, ARRESTATO SENEGALESE

(e.l.) ______ Ieri sera gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio sono intervenuti nel centro storico di Lecce in seguito ad una rissa tra stranieri.

In piazzetta Santa Chiara (nella foto di arcivio) hanno arrestato un giovane di 25 anni del Senegal con le accuse di danneggiamento aggravato, percosse, violenza privata, resistenze, oltraggio, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Arrivati sul posto, i poliziotti intercettavano subito i due uomini che avevano creato scompiglio rovesciando fioriere e tavoli dei locali affacciati sulla piazzetta, dove visto l’orario di prima serata, erano presenti numerose famiglie con i bambini. Tra la folla impaurita gli agenti hanno cercato di calmare gli animi, tuttavia uno degli stranieri continuava ad urlare e a dimenarsi e proferire minacce dando così all’altro l’opportunità di dileguarsi tra la folla.

Intanto il fermato, in evidente stato di ebbrezza alcolica, alternava momenti di calma ad accessi d’ira rivolti ai titolari dei locali che avevano subito i danni ed agli agenti intervenuti.

Questi ultimi, per evitare ulteriore panico e irritazione tra la gente hanno ritenuto opportuno accompagnare lo straniero in Questura per il prosieguo degli accertamenti, ma tale proposito si è dimostrato alquanto arduo per via dell’estrema resistenza opposta dall’uomo, che è riuscito a colpire con una gomitata al petto uno degli agenti, tanto da richiedere l’intervento di ulteriore personale. Condotto in Questura, l’uomo ha continuato a dare in escandescenze sferrando violenti calci alla porta della camera di sicurezza, rischiando di provocare e provocarsi lesioni.

I poliziotti quindi, hanno provveduto a fare intervenire il 118 che ha somministrato la terapia farmacologica per tranquillizzare il giovane.

Presso gli uffici della Questura hanno sporto denuncia, oltre ai proprietari dei locali danneggiati durante la rissa, anche un dipendente, aggredito con pugni al torace dallo straniero che era intervenuto nell’intento di evitare conseguenze per i clienti del locale.

Infine, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce rilgiovane senegalese è stato rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

