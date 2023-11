L’UNISALENTO C’HA AVUTO UN’IDEA: OMAGGIARE ANTONIO CONTE. CERIMONIA A LECCE VENERDI’ 24

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

Venerdì 24 novembre 2023 alle 10, nell’Aula Magna di Giurisprudenza dell’Università del Salento, i Corsi di laurea di Diritto e Management dello Sport e Scienze Motorie e dello Sport (con la cattedra di Giuseppe Palaia) presenteranno l’evento “L’allenatore nel calcio” che avrà come protagonista Antonio Conte (ex CT della Nazionale Italiana di calcio ed ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham).

Dopo i saluti istituzionali, portati dal Direttore del Dipartimento Luigi Melica e dai Presidenti Attilio Pisanò e Loredana Capobianco, di Stefano Polidori e Nicola Grasso, il dottor Giuseppe Palaia introdurrà l’evento moderato dal giornalista sportivo Giuseppe Calvi.

Alle 11.30, Emanuela Ingusci (referente progetto di Ateneo “Soft & Life Skills” consegnerà ad Antonio Conte il premio “Sport, Soft Skills”. L’evento sarà aperto a tutti.

