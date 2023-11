COPPIA DENUNCIATA PER TENTATO FURTO

(e.l.) ______ Ieri sera agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce (nella foto) in servizio di controllo del territorio a Lecce città sono interventi presso il negozio di abbigliamento Zara, dove era stato segnalato, da parte della responsabile del punto vendita, un tentativo di furto.

L’addetto alla vigilanza riferiva di aver notato la coppia che era entrata nel negozio, lei con una grossa borsa nera e si erano recati prima verso il reparto donna dove avevano scelto due giubbotti, poi si erano spostati nel reparto uomo dove avevano preso due maglioni. Erano poi entrati insieme nel camerino uscendone subito dopo e dirigendosi verso l’uscita dov’è l’allarme dell’antitaccheggio ha iniziato a suonare.

Fermati dalla vigilanza, la donna senza opporre resistenza aveva aperto la borsa dalla quale estraeva i capi d’abbigliamento rubati.

I due sono stati identificati, entrambi di origine georgiana e conviventi, residenti a Copertino e denunciati. L’uomo, di 31 anni, regolare sul territorio, si è visto notificare il foglio di via del Questore che gli intimava di allontanarsi per due anni dal Comune di Lecce, dove si era recato per perpetrare l’illecito, mentre per la donna non ne sussistevano le condizioni.

Category: Cronaca