LE STRUTTURE LOGISTICHE DELLA NATO E QUELLE MENTALI DI MICHELE EMILIANO

di Giuseppe Puppo ______ Nei primi anni Settanta, dunque più o meno mezzo secolo fa, quando io ero bambino, da quando cioè ne ho memoria, c‘era nei pressi di San Vito dei Normanni, ben visibile dalla strada da Brindisi a Taranto, una costruzione spettrale, un vero e proprio ecomostro, anche se allora non si chiamava così, alta, larga, di cerchi concentrici di colore scuro e sporco e con una grossa struttura verticale nel mezzo. Un vero e proprio mistero, dal momento che era impossibile anche solo avvicinarsi e nessuno sapeva cosa fosse: al massimo, le autorità ripetevano trattarsi di una struttura logistica di deposito militare, fino a quando poi, subentrata l‘ assuefazione, nemmeno più ebbero bisogno di dare spiegazioni al riguardo.

Una struttura logistica.

Lo si seppe solo a metà degl anni Novanta, quando fu dismessa, dopo alcuni decenni di irrorazioni potentissime di onde elettromagnetiche nella già per altri versi provatissima atmosfera della zona. Era un impianto segreto di intercettazioni della Nato costruito su una base degli Usa, capace di intercettare, registrare, archiviare e adoperare conversazioni militari e civili di mezzo mondo.

Una struttura logistica.

Questa espressione che mi ha fatto ritornare alla mente la faccenda, è stata adoperata di nuovo oggi dal presidete della Regione Puglia Michele Emiliano, a proposito di un accordo raggiunto con la Nato.

Lasciamo che sia egli stesso a spiegarcelo a parole sue, desunte integralmente dal comunicato del suo ufficio stampa

“È bene chiarire che la NATO è un’Alleanza politica e militare ed è la più rilevante forza di deterrenza militare che esista al mondo, con funzioni esclusivamente difensive ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Ho proposto alla NATO il supporto della Regione Puglia per coinvolgere i ragazzi e le ragazze pugliesi in queste storie, per raccontare loro il lavoro che l’Alleanza Atlantica svolge, e la sua capacità di intervento. Sarebbe importantissimo in questo momento storico.

Questa capacità di intervento a Taranto si realizza anche come supporto umanitario. La logistica è la base di ogni movimento umano. La logistica per Taranto significa il porto, l’aeroporto di Grottaglie, la base militare, e significa anche tantissimi posti di lavoro…Sono un patrimonio della Puglia e un patrimonio della città. Il dispositivo della Difesa italiana e della NATO in Puglia è il più importante di tutto il paese”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina all’interno del NATO Southern Operational Centre (SOC) di Taranto, alla ratifica dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione per il Supporto e l’ Approvvigionamento della NATO relativamente alla gestione dello stesso SOC quale centro di eccellenza per le attività logistiche dell’Alleanza Atlantica.

Per completezza dell‘informazione, giacchè c‘era, a delineare compiutamente il quadro esplosivo che circonda Salento e dintorni, poteva pure aggiugere le basi aeree di Gioia del Colle e di Galatina…

Le affermazioni di oggi di Michele Emiliano, sul ruolo storico della Nato, se non fossero tragiche, sarebbero risibili.

Sono di una superficiliatà che non si può vedere, sono di una ignoranza che non si può tollerare.

Dovunque sia intervenuta da quando esiste e l‘ elenco è lungo, la Nato ha fatto un deserto e lo ha chiamato pace.

Ma cosa vuole insegnare ai ragazzi Michele Emiliano?!? Ma si metta a studiare lui!!!

Se non altro, legga solo le ammissioni dei suoi eroi, per esempio quello che sulle guerre della Nato disse a suo tempo l‘ex primo ministro inglese Tony Blair, oppure, appena pochi giorni or sono, quello che ha detto in Israele il presidente americano Joe Biden.

“



.

