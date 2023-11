SE GUSTO E DESIGN SI POSSONO PERSONALIZZARE: IL PROGETTO D’ARTE DI SkenoTeknika

Se è vero che il gusto rientra nella sfera soggettiva, allora anche le scelte di design ne fanno parte. Sì, perché un cliente che sta commissionando ad un artigiano o ad un’azienda un oggetto di design, lo sta facendo anche seguendo il proprio gusto personale. Quello che soddisfa le proprie esigenze e, probabilmente e quasi certamente, non quelle di un altro committente.

È in quest’ottica che va analizzata, infatti, la personalizzazione dell’arte. Oggi vi è un interesse sempre più spiccato, da parte dei consumatori, nei confronti dell’originalità, dell’unicità, dell’esclusività. Questi elementi vengono ricercati, in particolar modo, nel campo dell’arredamento e, più precisamente, nell’arredamento artigianale made in Italy.

Artigianato di qualità: tra design e personalizzazione

Quando si parla di design, infatti, la mente non può che balzare all’artigianato made in Italy, grazie al quale nascono i più apprezzati e ricercati modelli di design. Lo stile e la raffinatezza intrinseca di questi esemplari unici (che si discostano totalmente dall’arredamento industriale) rendono ogni oggetto di design una vera opera d’arte unica e originale.

Per spiccare in un mercato altamente concorrenziale, e troppo spesso dominato dalla produzione di massa, i fabbricatori di design sanno bene che devono puntare a due elementi fondamentali che ne garantiscano il successo: la qualità e la personalizzazione dell’offerta.

Artigianato è già di per sé sinonimo di qualità, di ricercatezza nei materiali, di cura per i dettagli e le finiture, e lo diventa ancor più se tra questi “dettagli” si sceglie di esaltarne uno, ossia la personalizzazione su misura delle preferenze ed esigenze dei clienti.

Gli artigiani che si occupano di design si mettono, dunque, al servizio dei clienti. La loro capacità creativa e artigiana viene affinata in favore del cliente, il quale si ritroverà tra le mani un prodotto personalizzato che rispecchia in pieno il proprio gusto e ciò di cui ha bisogno.

Realizzare un pezzo di design su misura vuol dire dare forma e colori ai desideri dei committenti e questa è diventata una delle priorità di due artigiani balzati agli onori della cronaca. O meglio, agli onori del palcoscenico.

SkenoTeknika: il laboratorio di arte e design

Creare un’opera unica e personalizzata è la strada che hanno intrapreso Davide Veloci e Cristina Capella, due artisti-artigiani che hanno aperto un laboratorio d’arte nel Mugello, dal nome SkenoTeknika.

Questi due artisti che hanno messo in cantiere un progetto tutto italiano, iniziano a farsi strada con la realizzazione di scenografie per il teatro e per il cinema, per poi approdare anche nel campo della moda e creare scenografie stilistiche per brand dal calibro di Guess. In seguito, il loro raggio di azione si è esteso agli allestimenti per eventi e manifestazioni su scala nazionale e internazionale.

Da alcuni anni, però, hanno scelto di specializzarsi nella realizzazione di arredi di design su misura del cliente. Per facilitare l’iter ed essere raggiungibili da più persone possibili, hanno anche aperto un e-commerce attraverso cui gli interessati possono fare le loro richieste su commissione.

La proposta di design di SkenoTeknika.com prevede, infatti, la realizzazione di tavoli di design, di sculture e quadri, di oggetti di arredamento, e ancora di allestimenti degli stands per una fiera, di scenografie per qualsiasi manifestazione o mostra d’arte o per ambientazioni cinematografiche e teatrali.

Un progetto, quello di SkenoTeknika, che respira già un’aria di eccellenza artigianale del Made in Italy. Le tecniche artistiche che i due artigiani del Mugello padroneggiano con grande abilità, infatti, gli hanno permesso di inserirsi a pieno titolo tra i maestri del design italiano.

Recandosi presso il laboratorio di Veloci e Capella, o contattandoli sullo shop online, è possibile commissionare agli artigiani dei lavori su richiesta. Il risultato finale permetterà al cliente di godere di una creazione unica e originale, nonché totalmente personalizzata.

Nel loro laboratorio l’arte diventa forma, acquisisce uno stile, sprigionandosi in tutta la sua forza creativa. Attraverso le loro realizzazioni personalizzate, gli artigiani Veloci e Capella ricreano delle atmosfere cariche di significati, in grado di accentuare il messaggio che un committente, con la sua opera esposta in casa, vuole trasmettere.

Nel loro modus operandi non si stancano mai di ricercare la perfezione, dalla quale non può che nascere un oggetto unico e inimitabile, ricercato e apprezzato nella sua interezza, dal forte impatto narrativo. Un oggetto personalizzato che diventa protagonista dell’ambiente in cui viene inserito, che lo arricchisce con creatività, che trasmette emozioni che appartengono alla storia personale del committente.

Uno dei loro punti di forza è l’utilizzo di materiali di qualità altamente versatili e impiegati nel mondo dell’arte. Fra questi spicca la resina, una materia prima sintetica dalla consistenza viscosa e dalle grandi proprietà termo-indurenti. Tutte caratteristiche che permettono agli arredi e alle sculture realizzate in resina di durare ed essere in ottime condizioni per moltissimi anni. Oltre ad essere esempi eloquenti di bellezza e individualità.

