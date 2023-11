NOTE D’ARTE / I MESSAGGI E LE EMOZIONI NELLE SCULTURE DI VALERIANO TONDO

di Raffaele Polo ______ Continua con fervida e immutata alacrità il percorso artistico di Valeriano Tondo (nella foto), scultore e grafico di grande spessore che ha sparso le sue opere in un vasto territorio: da Mesagne a Lecce, a Novoli, a Manduria, fino a Veglie, cittadina dove ha eletto la sua residenza, sono tanti gli altari, i monumenti, i bassorilievi, i volumi presenti nelle chiese e nel tessuto urbano che hanno la sua firma, il suo inconfondibile messaggio.

Sono proprio le sue ‘sculture di luce’ che ci manifestano emozioni, giostrando tra spazi e volumi e che sono altresì protagoniste delle splendide grafiche che Tondo produce in un continuo dialogo intimistico, a corroborare questa sua perenne e articolata idea della ‘tridimensionalità’ della luce.

Ora, anche ai profani non sfugge la difficoltà di gestire materie dure e pesanti, articolandole proprio per rendere la delicata spazialità di chiaroscuri, in un discorso astratto che deve, invece, diventare la palese realtà di una simbologia accorata che tende all’esaltazione della ‘luce’, in tutti i suoi significati. E questo spiega perchè le opere di Tondo sono ricercate e apprezzate particolarmente negli ambienti religiosi, proprio là dove l’idea della Luce si confonde e si sublima con l’idea di Dio…

Tondo, inoltre, continua a progettare nuovi modelli, a realizzare progetti che riempiono il suo studio, attorniati dalle grafiche che, nel corso degli anni, hanno toccato temi sociali di grande impatto: gli anni di piombo, gli assassinii politici, le guerre che si susseguono senza sosta sono tutti argomenti rappresentati e stilizzati nei manufatti di Tondo che ama definirli ‘cronisti dell’immagine’.

I progetti, sempre più apprezzati dai gestori della cosa pubblica, riguardano soprattutto l’idea di opere da collocare negli spazi urbani: sono da realizzare in grandi dimensioni e narrano, in maniera unica e gratificante, le ‘emozioni’ che questo autore sa trarre dalla materia più umile, proprio come i più grandi scultori di ogni tempo.

Osservare, comprendere, acquisire e lasciarsi affascinare da ognuno di questi capolavori è semplice e appagante. Ed è proprio questa fresca semplicità che ci lascia stupiti: luce e messaggi che colpiscono il nostro intimo, la nostra sensibilità senza parere.

La grande capacità affabulativa di Valeriano Tondo lo colloca tra i maggiori artisti contemporanei.

