CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

(e.l.) ______ Ieri pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale unitamente a personale del Commissariato di Galatina (nella foto), durante il normale servizio di controllo del territorio, procedevano, in Seclì, al controllo di un’ autovettura a bordo della quale veniva identificato un uomo di 41 anni, pluripregiudicato per reati di vario titolo e gravato tra l’altro dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Lecce, nonché sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con divieto di allontanarsi dal Comune di Galatina

Con lui, un uomo di 47 anni, già segnalato per guida in stato di ebrezza e ed uso personale di sostanza stupefacente.

I due venivano pertanto accompagnati presso gli Uffici del Commissariato, dove al termine degli accertamenti di rito, il 41enne, considerata persona dal profilo di alta pericolosità sociale e dall’attitudine criminale, stante le sue reiterate condotte violente e irrispettose della legge, alla luce dell’inottemperanza agli obblighi imposti dal Tribunale di Lecce – Sezione Misure di Prevenzione, veniva dichiarato in stato di arresto ed in data odierna, a seguito di giudizio per direttissima, condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

