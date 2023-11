COS’E’ E COME SI INVESTE NELLA FINANZA SOSTENIBILE

La finanza sostenibile è un approccio all’investimento e alla gestione finanziaria che tiene conto non solo del rendimento economico, ma anche degli impatti sociali, ambientali e di governance delle attività economiche.

L’obiettivo principale di quella che può essere chiamata anche finanza green è quindi promuovere uno sviluppo sostenibile, che sia in grado di soddisfare le esigenze attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie e di guardare al domani con maggiore ottimismo in termini di salvaguardia ambientale ed equità sociale.

La finanza sostenibile si basa su tre pilastri fondamentali, noti come “Triple Bottom Line” che possono essere così riassunti:

Profitto (Profit): Riguarda l’obiettivo di generare rendimenti finanziari sostenibili e competitivi. L’investimento mira dunque a ottenere un equilibrio tra il rendimento finanziario e l’impatto sociale e ambientale delle attività economiche in un contesto in cui finanza e salvaguardia del Pianeta non sono in competizione ma viaggiano su binari paralleli.

Persone (People): Si riferisce all’attenzione verso gli aspetti sociali e umani delle attività economiche, attraverso ad esempio la promozione di condizioni di lavoro eque, il rispetto dei diritti umani, l’inclusione sociale, la diversità e l’equità.

Pianeta (Planet): Rappresenta la considerazione dell’impatto ambientale delle attività economiche. In questo contesto vengono stimolati gli investimenti che tengono conto della conservazione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di gas serra, la transizione verso energie rinnovabili e la gestione sostenibile degli ecosistemi.

Come investire nella finanza sostenibile

Come accennato in precedenza, gli investimenti in finanza sostenibile si realizzano attraverso diverse strategie, che includono l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (i cosiddetti ESG) nelle decisioni di investimento, l’investimento a impatto sociale, quello responsabile, la finanza verde ed etica. Queste strategie mirano a diffondere un cambiamento basato su un’economia più sostenibile e a generare benefici sia per gli investitori che per la società nel suo complesso, abbandonando i vecchi paradigmi orientati unicamente al profitto.

Per poter investire nella finanza green, esistono diverse soluzioni, tra cui le più diffuse sono:

Fondi di investimento sostenibili: Sono fondi comuni di investimento o fondi indicizzati che seguono i succitati criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Questi fondi selezionano le aziende che dimostrano buone pratiche sostenibili e possono offrire una diversificazione degli investimenti, favorendo il finanziamento di progetti basati sulla Green Economy.

Obbligazioni verdi: Le obbligazioni verdi sono strumenti finanziari emessi da enti governativi, organizzazioni internazionali o aziende per finanziare progetti a basso impatto ambientale, come energie rinnovabili o efficienza energetica.

Investimento nell’energia rinnovabile: In alternativa ai mercati finanziari, si può investire in aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili, come l’energia solare, eolica o idroelettrica.

Crowdfunding e Microfinanza: esistono piattaforme che raccolgono capitali attraverso il crowdfunding per il finanziamento di progetti verdi, con un profilo di rischio moderato e alti livelli di rendimenti attesi. Allo stesso modo, si possono offrire risorse economiche a coloro che sono esclusi dal sistema bancario tradizionale, come i piccoli imprenditori nei paesi in via di sviluppo. Investire in istituti di microfinanza può sostenere l’inclusione finanziaria e promuovere lo sviluppo sostenibile.

La necessità di un cambiamento culturale

Per poter far sì che la finanza sostenibile soppianti definitivamente quella tradizionale è necessario un cambiamento culturale da parte dei grandi player del mercato che devono sempre più orientarsi verso iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a salvaguardare l’ambiente per ottenere benefici tangibili sia nel breve che nel lungo periodo, specialmente verso le nuove generazioni.

In quest’ottica, sono molti i grandi imprenditori globali che hanno intrapreso questa direzione, dirottando i propri ingenti capitali verso progetti sostenibili e a bassa impatto, non solo per i rendimenti alti propri di questo settore ma anche e soprattutto per una rinnovata sensibilità verso le tematiche ambientali e per migliorare la propria reputazione in una società che è sempre più attenta al futuro del Pianeta e dei suoi abitanti.

Category: Costume e società