(e.l.) ______ Questa notte un ragazzo di 17 anni, residente in una comunità di assisteza per minori, portato al pronto soccorso dell‘ospedale di Ostuni in evidente stato di agitazione, ha prima aggredito gli operatori sanitari e poi ha danneggiato i locali. Si trova ora nell‘ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato dopo l‘intervento per bloccarlo di agenti della Polizia di Stato.

