“Una fiaccolata per le vittime di violenza”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L‘ associazione La Clessidra ci manda il seguente comunicato sull‘ iniziativa intrapresa da Ana Leo (nella foto) ______

La dott.ssa Anna Leo Sociologa , scrittrice, da tempo impegnata nel sociale, in collaborazione con la prof.ssa Anna Maria Colaci docente di storia dell’educazione presso l’Università, sostenute da Associazioni con il patrocino del comune di Lecce e della Provincia il 25 novembre avvieranno un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sotto tutte le forme, EDUCARE ALLA NON VIOLENZA È il progetto della dott.ssa Leo che continuerà a svilupparsi con nuove nuove forme di prevenzione. “E’ una fiaccolata dove guardare in faccia la devianza e portarla alla resa. Una promessa di cambiamento per tutte le vittime di violenza” Parole della dott.ssa Leo.

