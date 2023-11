ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ I Carabinieri della Compagnia di Casarano (nella foto) ieri hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo, del quale non sono state rese note le geeralità, trovato in possesso in casa sua di cenntoventi grammi tra cocaina, hashish e marijuana, di 8.000 euro in contanti, di un bilancino di

precisione, e di altro ateriale utile al confezionamento delle dosi.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse messo ai domiciliari.



