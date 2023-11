CATTIVI CLIENTI, CHIUSO BAR

(e.l.) ______ Agenti della Questura di Lecce hanno notificato ieri al gestore del lounge bar Mivida di via Maremonti (nella foto) il decreto di sospensione per dieci giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento è stato adottato dopo numerosi servizi di osservazione e controlli effettuati negli ultimi mesi da equipaggi della Polizia di Stato,che hanno evidenziato la frequentazione abituale del locale da parte di persone gravati da precedenti penali.

Category: Cronaca