LE IDEE / RIONDINO: TARANTINI, IL MOSTRO VI HA INQUINATO PURE LA COSCIENZA

(g.p.) ______ Michele Riondino, 44 anni, di Taranto, attore cinematografico e televisivo, ora al debutto quale regista con il film “Palazzina Laf”, è stato intervistato ieri da la Repubblica e, fra le altre cose, ha parlato della sua città ______

Se adesso la cittadinanza ha finito per accettare l‘inquinamento ambientale come nuova normalità, accade perché prima c‘è stato un inquinamento delle coscienze…

La situazione non è cambiata molto, se non in peggio…

Il governo punta ad aumentare la produzione… Si continuerà a produrre e a inquinare, e noi continueremo a non badarci…

Questo film è una critica feroce alla mia città, verso la popolazione fatta di operai e non, che tuttora continuano a non ragionare con la propria testa e a difendere l‘indifendibile: una fabbrica e un sindacato che li sta utilizzando…

Il tarantino non vuole ammetterlo, di essere stato immolato sull‘altare del profitto, ma noi tarantini siamo stati sconfitti, non riconosciamo più i torti che ci vengono perpetrati; abbiamo perso l‘amor proprio, la dimensione della realtà, nel momento in cui accettiamo di morire di cancro piuttosto che di fame, come se si potesse morire di fame nel 2023 in Italia. ______

