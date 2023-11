LE PRIMARIE DI COALIZIONE DEL CENTRO SINISTRA A LECCE DOMENICA 26

(g.p.) ______ La coalizione di centro sinistra che governa Lecce sceglie il proprio candidato a sindaco per le elezioni amministrative del 9 giugno 2024. Per meglio dire, lo fa fare direttamente agli elettori che si riconoscono nei partiti e nei movimeti che la compongono, chiamati alle primarie di coalizione, che si terranno domenica 26 novembre a Lecce, all‘ hotel Tiziano, dalle 8 alle 22.

Due i candidati, il sindaco uscente, sfidato dal consigliere comunale Pierpaolo Patti, i quali in questi ultimi giorni si sono finanche divertiti nell‘animare una campagna elettorale vera, fatta di riunioni pubbliche partecipate, confronti, manifestazioni, manifesti e finanche slogan.

In un momento storico malinconico in cui in tutta Italia alle elezioni, quelle vere, va a votare ormai meno della metà degli aventi diritto, è una bella prova di coraggio, e di fiducia nella partecipazione democratica dei cittadini. ______

