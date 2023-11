(e.l.) ______ La Guardia di Finanza di Taranto (nella foto) ha scoperto tre aziende, con sedi in città, a Pulsano e a San Marzano di San Giuseppe, operanti nei settori rispettivamente della vendita di ricambi per autoveicoli, della ristorazione e del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, completamente sconosciute al Fisco.

Accertati oltre 11 milioni di euro di ricavi non dichiarati e 3 milioni e mezzo di euro di I.V.A. evasa.

Category: Cronaca