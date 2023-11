A D’AVERSA MANCANO DEI PUNTI…IL LECCE A VERONA LUNEDI’ 27 ALLE 18.30

(Rdl) ______ Il Lecce a quota 14 punti vuole ritrovare quella vittoria che manca da due mesi interi, lo stesso obiettivo del Verona, che ultimamete ha fatto anche peggio ed è messo proprio male, ultimo con 8 punti.

La dura realtà non lascia margini ai sentimentalismi, questo è il calcio, anche per Marco Baroni: “Col Lecce sono stati quattro anni di vita professionale, non sono pochi. Posso essere solo grato a tutti che mi sono stati vicino”.

Ora li ritrova come avversari: “Hanno una forte identità e sono allenati bene. Conosciamo le difficoltà della gara ma siamo concentrati su di noi. So che i tifosi ci sosterranno fino alla fine. La svolta non arriva per grazia divina, ma siamo noi a dover cercare di far girare le cose”.

Roberto D’Aversa (nella foto) gli rende omaggio: “Io mi auguro solo di scrivere pagine importanti per il Lecce come ha fatto lui” e poi sottolinea l‘ importanza di questa partita: “E’ importante per la classifica, è una gara in cui i punti valgo doppio. Dobbiamo essere bravi ad interpretarla. E’ necessario essere pronti a livello fisico e mentale per portare a casa un risultato positivo. Tra Roma e Milan abbiamo lasciato cinque punti, tre per demerito nostro e due per quello che sappiamo tutti: dobbiamo andare a riprenderci quei due punti persi”.

Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona lunedì 27 novembre , arbitra il signor Federico La Penna di Roma, fischio di inizio alle 18.30.



