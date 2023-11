LA RIFFA TOSSICA

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Compagnia di Taranto hanno arrestato ieri in flagranza di reato, con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 21 anni, del qale non sono state rese note le generalità.

Fatta irruzione nel suo appartamento in una palazzina del quartiere Salinella, insospettiti dall‘innsolito via vai notato nelle vicinanze, lo hanno trovato in possesso di un chilo di hashish, di cento grammi di marijuana, di materiale utile al confezionamento delle dosi e di 1.000 euro in contanti, ritenuti provento diello spaccio (nella foto).

Particolare inedito, durante la perquisizione è stato trovato un blocchetto di biglietti numerati a strappo, che i tossicodipendenti potevano acqistare, per partecipare ad una lotteria che il giovane aveva organizzato, mettendo in palio premi in “prodotti confezionati”, ovvero quantitativi di droga prestabiliti e conservati in vasetti, ovuli e panetti di varie grandezze, assegnati con l‘estrazione a seconda dei numeri vincenti.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto che l‘arrestato fosse messo ai domiciliari.

