LE IDEE / .1 / MARCO RIZZO: IO, COMUNISTA, LOTTO CONTRO IL PENSIERO UNICO, E ORA PARLO CON GIANNI ALEMANNO

(g.p.) ______ Marco Rizzo, 64 anni, di Torino, ex parlamentare ed ex eurodeputato, già di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista, lo scorso anno co fondatore di Italia Sovrana e Popolare, ha già lanciato, con Francesco Toscano, il nuovo partito Democrazia Sovrana Popolare, che a gennaio terrà il suo congresso costitutivo. Qui di seguito citazioni dai suoi post su Facebook e dalle interviste degli ultimi giorni ______

Con Democrazia Sovrana e Popolare, ci rivolgiamo a ogni persona che lotta, ma soprattutto a chi ha perso, o non ha mai avuto, la fiducia nella politica. Vogliamo renderVi protagonisti. LA NOSTRA FORZA SIETE VOI…

Le lobbies finanziarie con le mosse compiute sinora hanno favorito l’esodo degli immigrati dall‘Africa,, non il contrario. Oltretutto in Italia si stanno utilizzando i migranti per abbattere alcuni argini sociali essenziali. Gli stranieri, bistrattati ed emarginati, sono un utile grimaldello per abbassare i diritti e le richieste anche degli italiani autoctoni. Se tu permetti di ritrovarti invaso da una massa di persone disposte a ridurre al minimo retribuzioni e diritti pur di sopravvivere, allora crei una gigantesca arma di ricatto verso gli altri lavoratori, loro stessi condizionati da una concorrenza disperata. È un vortice che ingoia tutto quanto e lascia solo le élite …

Gli attuali schieramenti di centrodestra e centrosinistra si perdono nel gossip e spesso si confondono nelle convenienze elettorali, tanto che alla fine sono le due facce della stessa medaglia. Io credo che chi fa politica debba invece ragionare su un progetto, da sviluppare con coerenza, confrontandosi in maniera forte e sincera sulla direzione in cui vuole andare. Sguazzare nello stagno facendo solo finta di discutere è inutile. Se invece si interpreta un sentire popolare e si fa una proposta di spessore, io sono pronto a discutere con tutti. Anche con un Alemanno..

l mondo in pochi anni è cambiato radicalmente: l’uso politico di una pandemia, la Terza guerra mondiale fatta a pezzi e il ceto medio che diventa povero quanto la classe lavoratrice. Aggiungo: il grande piano di stravolgimento della società impiantato col politicamente corretto. Glielo dice uno che ha studiato Federico Engels: oggi la famiglia, morto lo Stato sociale, è il miglior antidoto per la povertà. E che quando è mondo la sinistra sta con le classi popolari…

Non guardo mai le persone fisiche, cerco di interpretare quello che possono rappresentare. In questo caso una socialità di destra molto delusa. Diciamo così: un sentimento che sta crescendo e di cui voglio tener conto…

Oggi fascismo è licenziare migliaia di persone perché non hanno il Green Pass. Fascismo oggi è il doppio standard nell’informazione, per cui se accade una cosa in Ucraina è un crimine contro l’umanità, se accade a Gaza è un’autodifesa di Israele. Fascismo sono le multinazionali che arrivano, prendono i marchi, rubano i finanziamenti dello Stato, non pagano le tasse e poi licenziano e delocalizzano.

Il Pd è esattamente il contrario di ciò che era il Pci. E’ il partito più conseguente alla globalizzazione liberista. Politicamente è il nemico…

La Meloni che predicava contro i poteri forti, oggi è rinchiusa in una stanza legata a doppio filo e non può comunicare col pubblico. Quella che vediamo a palazzo Chigi è certamente un prodotto dell’intelligenza artificiale.

