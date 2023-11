LE IDEE / .2 / GIANNI ALEMANNO : IO, CHE ERO NEL MSI, LOTTO CONTRO LA NATO, E ORA PARLO CON MARCO RIZZO

(g.p.) ______ Gianni Alemanno, 65 anni, nato – per caso – a Bari, figlio di un ufficiale dell’esercito di Gallipoli, trascorse la prima infanzia seguendo gli spostamenti del padre in varie città d’Italia, finché a 12 anni si trasferì a Roma, dove iniziò la sua precoce, quanto in seguito brillante attività politica.

E’ stato segretario del Fronte della Gioventù, l’allora organizzazione giovanile del Msi, deputato, ministro, sindaco di Roma, responsabile di Alleanza Nazionale, in seguito leader di Azione Nazionale, poi rientrato in Fratelli d’Italia e infine pochi mesi fa da Fratelli d’Italia di nuovo uscito, per dar vita al comitato ‘Fermare la guerra’ in Ucraina.

Dopo alcuni mesi di preparazione, questa mattina a Roma ha ufficialmente lanciato il nuovo partito, preannunciato su Facebook ______

INDIPENDENZA!

Finalmente potete chiamarci col nostro nome e cercarci col nostro simbolo: INDIPENDENZA!

Indipendenza dai vincoli europei, indipendenza dalle guerre volute NATO, indipendenza dagli interessi dei grandi gruppi multinazionali che cercano di condizionarci sulla sanità, sulla transizione green, sull’intelligenza artificiale e sulle biotecnologie.

Oggi al Midas Palace Hotel abbiamo visto i frutti di un lungo percorso cominciato col Comitato Fermare la Guerra e continuato col Forum dell’Indipendenza Italiana. Oltre i vecchi schemi, portiamo la destra sociale fuori dai confini del centrodestra e parliamo trasversalmente con tutti coloro che vogliono rappresentare il cambiamento.

INDIPENDENZA! ______

In un intervista a la Repubblica, ha inoltre specificato:

Con Marco Rizzo parliamo e facciamo battaglie comuni. Giorgio Almirante diceva che il Msi come valori stava a destra ma sulla giustizia sociale era vicino alla sinistra.

Con il movimento di Rizzo, “Democrazia sovrana popolare”, è pronto a un accordo per le prossime elezioi Europee. Stiamo dialogando, decidiamo entro il 10 dicembre. ______

